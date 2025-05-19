大陸上海隧道成王家衛｢港風夜拍｣打卡點 交警：安全隱患大 將查處
《現代快報》報導，近日有網友發現上海新華路隧道成為「港風夜拍」「王家衛風」打卡點，然而該隧道禁止行人通行，存在安全隱患。交警回應指將會加派警力進行巡邏，嚴肅查處。
有網友指，近期不少人闖入禁止行人通行的上海新華路隧道打卡拍照，並稱該地是「王家衛風」「港風夜拍」等風格的「出片勝地」。報導指，隧道明令禁止行人和非機動車進入，且有明顯的禁令標誌。隧道內兩側預留的位置很窄，存在極大的安全隱患。
有小紅書網友分享拍照經歷，表示其看貼文推薦後到新華路隧道拍照，結果驚動警察，被交警開車帶離隧道並罰款。還有網友分享相片後被告知：「新華路隧道禁止行人通行不知道嗎？別害人了，知法犯法一輩子火不起來。」
上海市長寧區公安分局交警支隊工作人員表示，「我們一定會去查處的，這種我們源頭就不可能讓人進去，如果是車輛將人帶進去，我們也會對車輛進行處理的。」該工作人員還表示，後面會加派警力進行巡邏，嚴肅查處。
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文章授權轉載自《香港01》
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