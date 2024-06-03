以背書懲罰為由性侵小學生 湖南六旬校長強姦、猥褻兒童罪成判死刑

去年5月，湖南耒陽一小學校長徐某某被指控在上課期間性侵多名兒童；12月，湖南省衡陽市人民檢察院對徐某某以強姦罪、猥褻兒童罪向衡陽市中級人民法院提起公訴。

6月3日，被害人家屬透露，案件已於5月28日宣判，徐某某犯強姦罪、猥褻兒童罪成，一審被判死刑。

判決書顯示，經審理查明，徐某某原是某小學退休教師，徐某某退休後，經當地教育局招聘，於2021年7月被返聘至某小學，擔任六年級班主任兼該年級語文教師 。

2022年上半年至2023年，徐某某利用擔任某小學校長、六年級班主任、語文教師身份，以背書、懲罰等為由，分別將5名被害人（均為留守兒童）帶至某小學三樓六年級教室隔壁房間，多次猥褻、強姦被害人。

5月28日，湖南省衡陽市中級人民法院以強姦罪，判處徐某某死刑，剝奪政治權利終身；以猥褻兒童罪，判處徐某某有期徒刑12年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

《新京報》報道，對於該判決結果，被害人家屬認為「這是他們期望的結果」，並透露徐某某不認可該判決結果，目前已向法院提起上訴。

據此前報道，去年5月11日，湖南某鄉村小學有學生向家長透露，自己在學校被校長徐某某親吻。該家長之後發現，同班及已畢業的多名女生曾遭徐某某侵犯，隨即報警處理，並聯同其他家長在校門外拉橫幅抗議。

公開信息顯示，徐某某生於1961年，在2019年7月入選全市的高級人才名單。事發時，涉案的5名女生均不滿14歲。

案發後，當地教育局相關負責人表示，多名相關責任人被免職，涉案小學亦在當年暑假被撤點並校。此外，當地教育局出台相關規定，要求所有的學校監控由重點部位覆蓋改為全覆蓋。

延伸閱讀：

男子扮道士消災…接連性侵猥褻留守兒童致1人懷孕引產 獲刑8年

姦淫、猥褻幼女共29人 海南一小學老師被執行死刑

文章授權轉載自《香港01》