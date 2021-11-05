中國菠菜比豬肉貴！全球「食物通膨」正偷偷來襲？

青花菜、小黃瓜等尋常蔬菜，短短一個月內價格暴漲五成？菠菜還比豬肉貴？！這是中國大陸10月以來怪象，竟讓當地商務部週一（1日）勸說民眾，沒事快囤糧，引發當地人驚慌去賣場掃貨。然而，真相可能不那麼有趣，種種跡象顯示，中國正陷入糧荒危機，由於中國是全球最大糧食消費與生產國之一，恐引發全球食物通膨。

中國商務部，在本週一發布了「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品、市場保供穩價工作的通知」，原本理當是給當地菜價調控的政策公文，文內赫然見一句，指出「鼓勵家庭根據需要，儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」。似乎當地政府有意鼓勵一般家庭趕緊囤糧？立刻引起中國各地網友猜測瘋傳。

有人笑指，已否已經快統一台灣，需要戰備存糧？但也有不少民眾認真看待。一位網友於微博上抱怨，他周遭長輩們一看到通知，都認為實情不單純，紛紛立即衝到鄰近超市瘋掃貨。

極端氣候，讓吃素變奢侈

中國官方如此大動作宣示，背後真相確實值得擔憂。根據《路透社》報導，中國已面臨缺糧危機，主要是今年9月以來，當地農業大省山東就面臨少見的極端大雨來襲，導致農作物減產。結果讓一些原本尋常可見的菜類如青花菜、小黃瓜，自10月初以來僅一個月，價格竟就漲了五成。《彭博》則指出，平日在當地相當便宜的菠菜，近四週內竟也漲了1.57倍，比當地豬肉還貴。

如此也苦了不少平日熱愛吃蔬菜的民眾，有網友抱怨，沒想到有一天在中國吃素，竟成為奢侈的事。

油價漲，配送農產品也變貴

導致菜價漲的原因，除了極端氣候，還有運輸成本，由於油價飛漲攀高，讓貨運配送蔬果變得昂貴。另外，中國近期疫情又升高，讓西北至東北等地區農產收成與配送變得更麻煩，畢竟中國還是極少數維持嚴格防疫政策國家，仍會封城清零，這些當地物流配送卡關因素，最後都成了轉嫁到菜價上的成本。

這從當地官媒中國《經濟日報》在週二回應網友擔憂，提出希望民眾屯糧，只是藉此讓物流運送不要太緊張的暗示，也能看出來。

同時，蔬菜短缺外，根據《曼谷郵報》報導，中國10月起，默默增加了對泰國白米的採購，雖然報導指出，應是白米最近跟著泰銖貶值變便宜，讓中國從越南轉向泰國採購。是否也同步在因應糧荒，提前屯糧？就像商務部跟民眾建議的一樣，值得推敲內情。

中國以往只有過年才祭出調控

《路透社》直指，中國商務部積極調控菜價或生活用品價格，雖不是沒見過，通常只在農曆年前，針對中國家庭採買年貨、年菜的短期效應。像是年貨食材瘋漲，常常連隔海的台灣都能感受到，因此必須舉措控制。不過今年提早到10月就急急推出各類調控方案，還表示要緊盯餐飲業上菜浪費，不准推飯量加大等優惠，都可窺見事態嚴重。

事實上，當地經濟學家預期中國10月份的消費物價，也將創五個月來新高。許多外媒也緊盯中國通膨狀況。畢竟中國是全球最大的糧食生產與消費國，每次只要瘋搶或短缺某些食材，常常引起全球需求緊縮，並且拉抬價格。如果中國食物通膨近期來襲，勢必影響他國。

兩岸三地疫情正漸趨穩定，明年農曆年已有不少人決定屆時要加倍慶祝與採買。只希望今年冬天中國糧荒找到解方，不要讓惡性通膨作祟，年菜、年貨跟著漲翻天了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.11.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）