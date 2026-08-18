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監所人員不足又過勞 應增加津貼與人力

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨18日針對監所人員過勞召開記者會，呼籲修法增加員額、改善待遇與津貼。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨18日針對監所人員過勞召開記者會，呼籲修法增加員額、改善待遇與津貼。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「監所人員每月常加班60小時、待遇不佳，應儘速增聘人力、增加津貼！」民眾黨18日召開記者會指出，監所管理員負擔沉重，常過勞加班、戒護比高達1比11，應儘速修法增加員額、添購防熱設備與提升津貼。

收容人愈來愈多

民眾黨立委陳昭姿表示，監所管理員負擔相當沉重，每個月加班常常超過60個小時，甚至還有已經連上24小時的管理員繼續加班，桃園女子監獄甚至研議讓受刑人睡走廊，即使有監所設立「分段休息」，但休息時間從晚上8點到凌晨4點且相當破碎化，很難好好休息或睡覺。

「日韓戒護比約1比2.5到3，台灣卻已經1比11！」陳昭姿指出，包括桃園、新竹與台北監獄，還有彰化、台北與台北女子看守所的人數都爆滿，我國至今監獄與看守所的收容人數64242人，但戒護人力卻從去年5709人降低到5447人，因管理人員負擔重導致持續流失，只會讓司法人員更加過勞。

約聘人員待遇差

「勞動部鼓勵企業購買防熱裝備，但公務員連自掏腰包都不行！」高雄市議員參選人林于凱表示，監所人員長期在高溫、沒有空調的環境，只能穿著不透氣的長褲與工服，而過去研究顯示，受刑人與監所管理員在愈來愈悶熱的環境下，愈容易發生衝突，「第一線已經受不了了！」

民眾黨團總召陳清龍指出，目前戒護人員的津貼僅有4500元，應該要儘速增加到7760與9700元不等，而約聘人員的權益也要顧。他說，司法院與法務部因應現況，增聘很多約聘人員，但這些約聘者完全沒有戒護津貼與專業加給，連基礎的福利都沒有，應儘速提升戒護的人力條件。

民眾黨團呼籲政府儘速修正《總員額法》、提高戒護人力員額，儘速補充防熱措施、提升危險津貼。本報記者提問指出，藍白目前在國會多數，能否啟動相關修法？陳昭姿回應，公務機關才能清楚知道需要增加多少人力，且公務員長期過勞，是政府長期消極面對的結果，應更積極提出修法。

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人力 過勞 陳昭姿

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