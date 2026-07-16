快訊

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少安珀警報10年零通報 刑事局提出解釋

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

刑事局與Meta共建通報兒少綁架的「安珀警報」105年至今仍零通報。對此，刑事局近日回函解釋，為避免「狼來了」與防範誤報，所以不放寬通報條件，且台灣地狹人稠、警察機關密度高，若有重大急迫情事，警方會立即啟動「緊急查尋」機制，不同於美國地廣人稀，需實施大範圍不特定對象的廣發警報。

刑事局與Meta共同建置的兒童緊急協尋機制「安珀警報」自105年上路至今從未被啟動。兒福聯盟2020年就曾與前時力立委王婉諭召開記者會，認為此機制形同虛設，當時就曾呼籲警政署儘速鬆綁發布條件，應比照美國、加拿大作法，將現行「擄人勒贖」條件放寬為「兒少遭誘拐」。但6年過去，「安珀警報」目前通報數仍為零。

符合要件才可通報

對此，刑事局回應說，通報案類為防範未然、力求嚴謹，必須經當事人之「法定代理人」或「其他行使親權、監護權」之人同意，並符合下列構成要件，始得發布。

首先，需經警察機關確定為「被害人未滿18歲之擄人勒贖案件」；「未滿7歲者」於緊急查尋24小時後仍未尋獲，且經查疑涉刑事案件，比照重大刑案列管偵辦之案件。另外，符合刑法第241條略誘罪要件、被害人為18歲以下，且經認事態緊急，有危害生命安全之虞者。

防範誤報與濫用

刑事局指出，基於幾項理由，他們仍認為仍應維持現行要件、不宜放寬：

1.避免「狼來了效應」：安珀警報通報介面具有極強的排他性與即時性。若放寬標準致使發布次數過於頻繁，或摻雜非緊急、非涉刑案之一般離家案件，易使社會大眾對警報資訊產生視覺疲勞與麻木感，未來如發生重大綁架案，警報恐將失去原有之預警與動員效果。

2.防範誤報與遭有心人士濫用：過寬的門檻極易遭到濫用，產生誤報、惡作劇，甚至衍生家庭隱私或債務糾紛，債權人利用此警報來找尋債務人等情。

緊急查尋機制更便利

刑事局說明，安珀警報源於美國係因應其幅員遼闊、警力分散，難以於第一時間高密度尋找對象，才不得不藉由社群媒體實施大範圍不特定對象廣發警報。

但臺灣地狹人稠、警察機關密度高，警政署亦訂有協尋機制在實務上更具打擊犯罪之實效，依據現行《失蹤人口緊急查尋作業程序》，凡失蹤人具有罹患重病、有自殺之虞、有被誘拐脅迫之虞、未滿七歲、領有身心障礙證明之12歲以下兒童，或有其他重大急迫情事，警方均會立即啟動「緊急查尋機制」。

有別於安珀警報僅能被動等待社群使用者提供線索，現行「緊急查尋」能合法且迅速動用行動電話定位、健保就醫資料調閱及路口監視器影像追蹤行蹤等作法。並透過勤務指揮中心調度轄內及鄰近轄區之線上所有警力即時投入協尋。因此，他們認為安珀警報通報條件仍不宜放寬。

【更多精采內容，詳見

刑事局 兒福聯盟 王婉諭

延伸閱讀

兒少失蹤牽涉廣泛 應速修《兒少法》

台中男涉略誘兩少女住旅館...檢警抓人 今依違反兒少法聲押禁見

美恐怖虐兒案！16童如「半野人」遭囚糞屋內 部份不識字失語言能力

新北衛生局女職員遭權勢性侵案 兄連6年悼妹妹：盼別再有人用命換真相

相關新聞

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

新竹市三民路音樂教室14日發生命案，48歲紀姓店長遭連襟、陽明交大林姓教授持刀砍殺身亡。據了解，死者致命傷集中在頸部，傷勢波及動脈及重要血管，初步研判因大量失血致死。新竹地檢署表示，法醫今天已完成解剖，解剖鑑定中，尚待解剖報告才能確認死因。

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 法院裁定全收押禁見

基隆市「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳等業者被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員，以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工，檢調約談共24人，漏夜偵訊後，今天檢方一口氣聲押議員曾紀嚴等5人，法院今晚6時許裁定全部收押禁見。

頂大教授砍死連襟 音樂教室公告暫停營業 網友追悼死者：很和善的人

新竹市日前發生頂大教授砍殺連襟致死案件，事發地點在死者生前經營的音樂教室，該音樂教室昨天下午在官方臉書粉專公告教室暫停營業，感謝家長和學生的理解、體諒與支持，網友紛紛留言追悼。

街口創辦人胡亦嘉推動「託付寶」遭解除投信董事職務 官司敗訴確定

街口支付創辦人胡亦嘉6年前因推動託付寶業務，被金融監督管理委員會解除投信董事職務，他不服處分提訴願被駁回，再提行政訴訟，一審判決敗訴，案件上訴，最高行政法院今判決駁回，維持一審判決，胡敗訴確定。

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬...施壓關說人事 判關7年半定讞

國民黨籍澎湖縣議會前議長劉陳昭玲、機要秘書陳淑美收賄176萬元，藉議長影響力關說施壓人事案、預算案，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判劉陳昭玲7年6月、陳淑美2年8月徒刑，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

入獄反讓妻分1/3財產？陽明交大教授殺連襟陰謀論瘋傳 檢警未證實

新竹市音樂教室命案引發熱議，網路近日流傳分析指出，陽明交大林姓教授涉嫌殺害連襟，是因妻子遭排除家族事業、股權異動而為爭家產犯案，甚至推論入獄後反而妻子可取得三分之一財產。不過，檢警目前未證實相關說法，真正犯案動機仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。