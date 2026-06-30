青年常在社群染毒 綠委盼修法加強預防

「青少年現在常用私密社群吸食或販售毒品，平台要負起責任！」綠委陳培瑜、林月琴與兒少團體30日舉行記者會呼籲，網路已成為青少年染毒主要管道，許多社群上的交流密語，家長與教師不見得理解，政府應強化網路毒品防制，降低毒品演算法觸及、社群若接獲毒品通報應下架，並建立主動預警機制。

兒少碰毒從預防開始

民進黨立委陳培瑜指出，青少年可能在網路平台接受到毒品的機會愈來愈高，國衛院報告也指出，罹患精神疾病也可能因為希望透過服藥降低症狀、融入同儕，增加接觸毒品機率，盼教育部與衛福部不要再辦無意義的宣導比賽，可借鏡健保署長陳亮妤過去曾整合司法、社工等系統的輔導方式，「預防勝於治療」。

「政府修法打擊毒駕值得肯定，但也應加強網路毒品預防！」同黨立委林月琴說，行政院目前的修法是下架既有資訊，但這樣等於事後才因應，缺少事前的預警機制。她強調，不是要求政府事前審查言論，但針對性剝削或毒品案件，社群平台若接獲主管機關通報「明確毒品違法事實」時，應負起社會責任先予下架。

毒品走入孩子的手機

中華民國更生少年關懷協會秘書長江元凱強調，過去多認為是宮廟、夜店或街頭容易染毒，但如今「毒品市場恐已走進孩子的手機」，協會輔導的個案8成都曾使用毒品，由朋友透過IG、Threads牽線購買，吸食或販賣依托咪酯居多，還有部分合併吸食彩虹菸與安非他命。

「遊戲社群、短影音與私密社團或群組都可能是獲毒管道！」江元凱表示，裡面還有很多「暗語」，家長或教師可能不明白，反而錯過防堵時機，雖然政府已經有修法，但若只有「看到再下架」已經太晚，希望未來可以建立AI的平台主動監測與預警機制，不是完全依賴檢舉或通報。

接住網路觸毒兒少

協會也呼籲政府建立警政、教育、衛政、社政與數位主管機關的跨部會即時合作機制，還要將被網路毒品影響的孩子，視為需要協助與保護的對象，不是只有單純的犯罪統計數字，應該建立「少年網路毒品風險預警與保護系統」，及早發現可能被誘導購毒或被招募販毒的少年。

【更多精采內容，詳見 】

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885