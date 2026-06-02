工程帽充當安全帽 男子受檢竟查出身背7通緝

陳姓男子昨天與同事共騎機車雙載，未依規定配戴安全帽，把工程安全帽當安全帽戴著騎機車，遭警方攔查。沒想到員警一查身分時，竟發現他涉7處地檢署及地方法院發布通緝的通緝犯，當場依法逮捕送辦。

楠梓警分局表示，昨天上午8時許員警執行巡邏勤務，行經高雄市楠梓區後勁南路與後勁西路口時，發現陳姓男子（34歲）與同事共騎機車，2人都未依規定配戴具合格標章的安全帽，立即上前攔查。

員警依法要求陳姓男子出示身分證件，準備依道路交通管理處罰條例開單告發，他先支吾其詞，後來員警查詢身分資料，竟發現陳男涉妨害自由、洗錢、家暴等7案，遭彰化、雲林、嘉義、台南、橋頭等地檢署及地方法院發布通緝，立即逮捕他帶返派出所，警詢後，將他解送歸案。

楠梓警分局呼籲，民眾若因刑事案件遭起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖逃避司法程序，若遭發布通緝，終將被執法人員查獲歸案。警方也將持續強化查緝不法工作，維護社會治安與市民安全。