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台中高階警官第三波人事異動 三線一至兩線一都有 61人名單曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局昨天公布今年第三波的警官人事調整。圖／本報資料照
台中市警局昨天公布今年第三波的警官人事調整。圖／本報資料照

台中市警局因應人員退休、職務歷練等目的，昨天進行今年第三波的人事調整，一共有61名高階警官異動，三線一星的高階警官至兩線一星的派出所長都有，預定本月4日到職履新。台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整。

名單如下：

1 - 何孟宗：新任「本局主任秘書室專員(第四序列)」，原任「本局後勤科專員(第四序列)」。

2 - 林鉦哲：新任「本局後勤科專員(第四序列)」，原任「第五分局副分局長」，備註「第五序列陞職第四序列」。

3 - 陳文哲：新任「第五分局副分局長」，原任「太平分局副分局長」。

4 - 蔡榮錠：新任「太平分局副分局長」，原任「東勢分局副分局長」。

5 - 陳敬中：新任「東勢分局副分局長」，原任「第四分局交通組組長」，備註「第六序列陞職第五序列」。

6 - 吳雙福：新任「本局防治科專員(第四序列)」，原任「清水分局副分局長」，備註「第五序列陞職第四序列」。

7 - 卓家興：新任「清水分局副分局長」，原任「大甲分局副分局長」。

8 - 游啟明：新任「大甲分局副分局長」，原任「清水分局偵查隊隊長」，備註「第六序列陞職第五序列」。

9 - 蕭旭成：新任「第一分局副分局長」，原任「霧峰分局副分局長」。

10 - 陳樹文：新任「霧峰分局副分局長」，原任「東勢分局副分局長」。

11 - 李嘉興：新任「清水分局偵查隊隊長」，原任「刑事警察大隊偵查第五隊隊長」。

12 - 謝志遠：新任「刑事警察大隊偵查第五隊隊長」，原任「第五分局偵查隊隊長」。

13 - 詹典儒：新任「第五分局偵查隊隊長」，原任「霧峰分局偵查隊隊長」。

14 - 李嘉揚：新任「霧峰分局偵查隊隊長」，原任「刑事警察大隊偵查第七隊隊長」。

15 - 黃哲偉：新任「刑事警察大隊偵查第七隊隊長」，原任「本局公共關係室警務正(支援刑事警察大隊)」。

16 - 陳盈良：新任「第四分局交通組組長」，原任「本局法制室綜合股股長」。

17 - 林愷庭：新任「本局法制室綜合股股長(支援局長室)」，原任「本局資訊室警務正(支援局長室)」。

18 - 周朕平：新任「本局人事室警務正(支援交通警察大隊)」，原任「第三分局偵查隊警務員兼副隊長」，備註「第七序列陞職第六序列」。

19 - 邱靖宸：新任「本局人事室警務正(支援局長室)」，原任「少年警察隊警務員(第七序列;支援局長室)」，備註「第七序列陞職第六序列」。

20 - 蔡俊生：新任「本局保安科警務正」，原任「豐原分局偵查隊警務員兼副隊長」，備註「第七序列陞職第六序列」。

21 - 林晏霆：新任「本局犯罪預防科警務正」，原任「保安警察大隊第一中隊副中隊長」，備註「第七序列陞職第六序列」。

22 - 麥建仁：新任「本局公共關係室警務正」，原任「第四分局警備隊隊長」，備註「第七序列陞職第六序列」。

23 - 謝晨仰：新任「本局督察室警務正」，原任「清水分局偵查隊警務員兼副隊長」，備註「第七序列陞職第六序列」。

24 - 謝宗益：新任「第三分局警務員(第七序列)」，原任「第三分局警務員(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

25 - 盧宏銘：新任「第一分局警務員(第七序列)」，原任「第一分局警務員(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

26 - 鍾佳紋：新任「交通警察大隊警務員(第七序列)」，原任「交通警察大隊警務員(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

27 - 林佳億：新任「第五分局偵查隊警務員兼副隊長(第七序列)」，原任「第五分局偵查隊警務員兼副隊長(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

28 - 陳宏模：新任「第二分局育才派出所警務員兼所長(第七序列)」，原任「第二分局育才派出所警務員兼所長(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

29 - 林承亞：新任「第二分局文正派出所警務員兼所長(第七序列)」，原任「第二分局文正派出所警務員兼所長(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

30 - 林柏豪：新任「第五分局文昌派出所警務員兼所長(第七序列)」，原任「第五分局文昌派出所警務員兼所長(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

31 - 何明憲：新任「第五分局松安派出所警務員兼所長(第七序列)」，原任「第五分局松安派出所警務員兼所長(第八序列)」，備註「第八序列陞職第七序列」。

32 - 吳忠哲：新任「第三分局偵查隊警務員兼副隊長」，原任「刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長」。

33 - 柯閔翔：新任「豐原分局偵查隊警務員兼副隊長」，原任「刑事警察大隊警務員」。

34 - 陳輝航：新任「清水分局偵查隊警務員兼副隊長」，原任「本局刑事鑑識中心警務員」。

35 - 王耀德：新任「刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長」，原任「刑事警察大隊警務員」。

36 - 許棋舜：新任「大甲分局外埔分駐所警務員兼所長」，原任「第五分局四平派出所警務員兼所長」。

37 - 廖得麟：新任「第五分局四平派出所警務員兼所長」，原任「大甲分局外埔分駐所警務員兼所長」。

38 - 韓文祥：新任「和平分局警務員」，原任「第一分局警務員」。

39 - 吳長峰：新任「第二分局警務員」，原任「交通警察大隊警務員」。

40 - 吳重禹：新任「第三分局警務員」，原任「交通警察大隊警務員」。

41 - 黃彥融：新任「第四分局警務員」，原任「和平分局警務員」。

42 - 李榮峰：新任「交通警察大隊督察員(第七序列)」，原任「保安警察大隊督察員(第七序列)」。

43 - 施博偉：新任「保安警察大隊督察員(第七序列)」，原任「婦幼警察隊督察員(第七序列;支援保安科)」。

44 - 陸梅婷：新任「婦幼警察隊督察員(第七序列;支援督察室)」，原任「交通警察大隊督察員(第七序列)」。

45 - 邱俊皓：新任「本局督察室警務員」，原任「交通警察大隊第五分隊分隊長」，備註「第九序列陞職第八序列」。

46 - 黃思融：新任「少年警察隊警務員(支援霧峰分局)」，原任「霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長」，備註「第九序列陞職第八序列」。

47 - 賴宥霖：新任「刑事警察大隊警務員」，原任「大雅分局頭家派出所巡官兼副所長」，備註「第九序列陞職第八序列」。

48 - 林聖蓉：新任「刑事警察大隊警務員」，原任「刑事警察大隊偵查員」，備註「第九序列陞職第八序列」。

49 - 張躍騰：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「烏日分局巡官」，備註「第九序列陞職第八序列」。

50 - 蔡聿筌：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「第六分局巡官」，備註「第九序列陞職第八序列」。

51 - 翁林翊：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「第五分局松安派出所巡官兼副所長」，備註「第九序列陞職第八序列」。

52 - 莊宜佳：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「第一分局巡官」，備註「第九序列陞職第八序列」。

53 - 林忠生：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「霧峰分局頭汴派出所巡官兼所長」，備註「第九序列陞職第八序列」。

54 - 許凱傑：新任「陞職第八序列職務人員於115年6月3日至本局依陞職積分高低順序公開選填服務機關」，原任「霧峰分局巡官」，備註「第九序列陞職第八序列」。

55 - 郭大維：新任「刑事警察大隊偵查員」，原任「烏日分局瑞井派出所巡官兼所長」。

56 - 吳珈瑋：新任「太平分局頭汴派出所巡官兼所長」，原任「和平分局巡官」。

57 - 林恒生：新任「霧峰分局十九甲派出所巡官兼所長」，原任「東勢分局石城派出所巡官兼所長」。

58 - 洪存孝：新任「東勢分局石城派出所巡佐兼所長」，原任「東勢分局茅埔派出所巡佐兼副所長」。

59 - 許哲維：新任「烏日分局瑞井派出所巡官兼所長」，原任「和平分局天輪派出所巡官兼所長」。

60 - 王南雄：新任「和平分局天輪派出所巡佐兼所長」，原任「和平分局谷關派出所巡佐兼副所長」。

61 - 林聰榮：新任「和平分局德基派出所巡佐兼所長」，原任「和平分局雙崎派出所巡佐兼副所長」。

全體人員備註： 案內人員統一於115年6月4日(星期四)辦理離、到職手續。

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