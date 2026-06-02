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高雄13歲國中生騎單車穿梭車陣危險畫面曝 下秒擦撞轎車幸未受傷
高市就讀國中的13歲林姓少年昨晚7時7分許，穿制服、揹書包騎單車回家，行經鳳山區青年夜市中崙路口，穿梭車陣中，險象環生，沒料，下一秒就和黃姓女子駕駛的轎車擦撞，所幸僅單車右側受損，林姓少年毫髮未傷。
鳳山警分局指出，13歲林姓少年昨晚7時7分許騎單車從青年夜市內駛出，沿中崙路由東往西方向行進，和54歲黃姓女子駕駛的轎車發生擦撞，所幸僅單車右側受損，林姓少年未受傷。
警方獲報到場處理，對黃女施以酒測，無酒駕行為；警方調閱監視畫面查看，發現事故原因疑為林姓少年騎單車從夜市駛出時，穿梭在車陣中，未注意行進中車輛，當時黃女沿凱旋路東向西綠燈直行，才擦撞林姓少年單車；詳細肇責由交通大隊分析釐清。
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