綠委修法防毒駕 盼強化篩檢與查緝

「毒駕不只要加重刑責，還要強化網路查緝與精進篩檢方式！」綠委陳培瑜、范雲、吳思瑤與學者1日召開記者會，呼籲政府加重毒駕刑責、連坐同乘者，吳思瑤則說，政府應要求平台負擔管理責任、防堵網路販毒；學者翁德怡則說，現行唾液與尿液篩檢對依托咪脂效果差，應強化與醫院合作，用質譜儀篩檢。

毒駕與酒駕分流

民進黨立委范雲1日表示，近來毒駕頻傳，衛福部雖開始研議禁止持有電子菸，交通部則要推動毒駕高風險註記，且經一定程度治療後才能換照，法務部也將提高毒駕刑責與假釋門檻。但她希望在《道交條例》第35條中，將毒駕與酒駕分流，畢竟喝酒要開車才會違法，但持有與吸食毒品本身就是犯罪。另外她也呼籲衛福部研議提高依托咪脂（喪屍菸彈）的毒品等級。

「不只要防毒駕，還要源頭防堵毒品！」同黨立委吳思瑤指出，政府驗毒能力遠遠跟不上毒品進化速度，由於依托咪脂等新興毒品代謝快，很多毒犯都會算準時間吸毒，若毒駕發生時可能早就驗不到，或是現場臨時喝口水、漱個口，毒品就被代謝掉，應該與醫療院所合作，加強醫師辨認吸毒者狀態，還有強化篩檢品質。

加強網路販毒取締

「買毒可能跟買外送一樣方便！」吳思瑤不滿說，很多吸毒者與藥頭透過LINE或Telegram群組購買毒品，數發部應該要有強制群組連結失效或是下架的措施，但單方面下架作用有限，毒犯恐隨時轉移陣地，數位平台則更要兼負起管理責任。民進黨立委陳培瑜也說，除了防堵以外教育也很重要，教育部也要動起來。

台大法醫所所長翁德怡分析，現行的唾液與尿液篩檢對於吸食依托咪脂者效果有限，且目前法規室規定吸食50奈克以上者才有罪，但許多新興毒品能驗出來的值都遠低這個標準，因此她希望能改用國際因應新興毒品常用的「液相層析質譜儀」，且在法規上降低50奈克的標準值。

依托咪脂很快就消失

「現行臨床工具對依托咪脂完全無計可施！」國防醫學系教授黃三原更直言，依托咪脂的效果會讓吸食者斷片30秒到1分鐘，短暫的肌肉失調導致危險駕駛行為，但5分鐘之後吸毒者可能就已經恢復正常，檢驗的靈敏度與工具要更強化。

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