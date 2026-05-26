藍委：毒駕致死應祭重罰 4年暴增20倍太怠惰

「毒駕4年暴增2倍是政府疏於預防，毒駕致死應判死刑！」藍委洪孟楷、羅廷瑋、林沛祥與陳菁徽等人26日於記者會指出，現行毒駕只判有期徒刑、同車者只有罰鍰，未來將修法毒駕致死最重判死刑，發現毒駕即沒入車輛、非自有車加重刑責，陪同者要負刑事責任。羅廷瑋痛批，持有K他命5公克以下只易科罰金，難怪毒駕愈來愈多。

同乘者應連坐責任

國民黨立委洪孟楷不滿指出，吸毒已經是犯罪，還開車更是社會不定時炸彈，很多人還是遵守交通規則下，被毒蟲從後方攔腰撞上，這樣就天人永隔令人無法接受。他痛批，政府毒品管制問題很大，如今坊間甚至謠傳「毒品比戰鬥陀螺還好買」，政府應加強管制。

「毒駕的車子已非交通工具，而是殺人凶器！」洪孟楷憤怒強調，毒駕嚴重性比酒駕更甚百倍，因此將提出修法：毒駕致死最高判處死刑，若臨檢抓到毒駕，自有車直接沒入，不是自己的車，吸毒駕駛加重刑責2分之1，毒駕陪同者原本只有罰鍰3千到1.5萬，未來也要仿效日韓歐，需負刑事責任。他呼籲同乘者應阻止毒蟲開車、否則就不要上車。

媒宣未能遏止吸毒

「毒駕4年暴增20倍，背後不只毒品與駕車問題！」國民黨立委羅廷瑋痛批，毒駕讓執法人員疲於奔命，但許多毒蟲都只是輕判罰錢，過去執行多少次要加重刑責，K他命5公克以下只有罰單、易科罰金毒蟲根本不怕，過去喪失菸彈多了多久才從三級改列二級毒品？希望法務部這次不要再拖。

羅廷瑋也質疑，教育部的媒宣費一年比一年還要高，但國中小吸食電子菸的狀況卻更加劇，預算到底花到哪裡？國民黨團書記長林沛祥也說，新興毒品混入電子菸或菸彈的狀況愈來愈嚴重，毒駕從2024年的2169件增加到2025年的8659件，光是今年1到4月已經有4752件，政府預防與刑罰制度應儘快跟上！

深夜場所加強臨檢

「政府應強化電子煙查緝，針對黑市、校園周邊、社群平台等全面掃蕩！」國民黨立委陳菁徽強調，還要重新檢討並強化第一線員警毒品採檢設備；啟動全國性擴大稽查專案，針對KTV、夜店、酒吧及深夜場所加強臨檢與溯源查緝；額外編列經費作為員警稽查津貼及相關補助。

最後，法制面應推動毒駕與酒駕分流修法。針對非法毒品駕駛、拒測、累犯、致死傷案件，應加重處罰，並建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

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