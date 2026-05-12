兒少性暴力缺乏監督 應設私人吹哨者

「兒少性暴力案件缺少事前監督、訴訟保障，且持續舉證恐讓兒少身心受創！」綠委林月琴、范雲、勵馨基金會與性暴力案受害家長12日召開記者會，呼籲政府推動《兒少權法》修正，建立兒少工作證、機構吹哨者制度、完善調查程序與強化事後輔導機制。

家長不能看監視器

培諾米達幼兒園受害兒童的家長12日於記者會不滿指出，在相關訴訟中舉證相當困難，小孩年紀還小，無法用言語表達當下狀況，且在走國賠程序時，卻持續讓小孩重複論述案發環節，業者與台北市政府還批評她是恐龍家長，但看到小孩每天做惡夢、看到男生就害怕，她還是決定站出來提告幼兒園。

此案的訴訟律師吳沂錚也說，現行制度對家外照顧者缺乏有效資格把關，應儘速建立兒少工作證與吹哨者保護制度；發生事件後，社政與教育單位互相推託，家長被迫奔走於國賠訴訟，且部分機關以《兒少權法》第69條「保護隱私」為由，阻絕家長看監視器畫面求證，司法程序也缺少對「兒少表意權」的保障，事後也缺少心理諮商與訴訟補助。

私密空間缺監督

勵馨基金會執行長王玥好表示，近年來發生約10起兒少性暴力案件，受害者高達140人，其中男童57%、女童43%，其中有8件是家長告發，僅有1件是青少年告發，且加害者大多是孩子日常高度信任或依賴的成人，透過封閉空間或加害者可控制的環境，且有些案件犯罪時間高達5年，顯示案件在監督、通報上存在明顯不足。

「兒少遭性侵有『預防、保護、監督與處遇』4大缺失，導致事件仍層出不窮！」副執行長王淑芬強調，如今兒少保護教育仍流於形式，缺少實際風險辨識與應對培養，且很多案件都是最信任者下手，令兒少難以求助，大多由家長揭露，體系缺乏主動監督的能力，且後續處理仍偏重行政程序與責任切割，缺少創傷修復。

推動兒少工作權

民進黨立委林月琴指出，未來將修法強化家長知情權，監視器可以在警察、教育局陪同下進行下載，否則過去常常看到畫面、去報案後，回來就調不到監視器紀錄了。此外，會持續推動兒少工作證，還有案件調查透明化，讓家長能更明確了解風險與調查結果的緣由。

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