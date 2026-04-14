兒托法三讀 虐兒罰60萬、錄影存30天

因2024年爆發的剴剴兒虐案催生的《兒童托育服務法》，14日終於在立法院會跨黨派三讀通過！三讀法案明定，虐童最高處60萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存30日，並加以保密。若未依規定辦理，可處負責人最高30萬罰鍰。另外，新增社區互助式、部落互助式及職場互助式托育機構。

對此，民團托育政策催生聯盟也肯定表示，修法將嬰幼兒托育服務發展成為政府責任、明定居家托育違規記點制，強化不適任人員退場機制，新增嬰幼兒生命安全緊急事件處理流程，強化危機應變能力等規定，值得肯定。但政府近日研擬開放家事幫傭的政策恐影響托育服務品質，盼政府後續政策應有一致性與整體規劃，避免政策工具互相打架。

60萬罰緩、公布姓名

現行制度下，幼兒園已有專法規範，但托嬰中心與保母相關規定，則分散於《兒童及少年福利與權益保障法》及各項行政辦法中，制度較為零散，難以全面管理。因此推動制定《兒童托育服務法》，整合0至2歲幼兒托育與照顧體系。新法內容將以單一法制架構整合托育服務，明確規範托嬰中心及居家托育制度。

三讀條文指出，托育相關人員若對兒童有身心虐待，或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。

最重廢止營業許可

若托育機構未依規定妥善管理攝錄影音資料至少保存30日，可處負責人3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；其情節重大或經處罰三次仍未改善者，得依情節輕重令停止招收六個月至一年、停辦一年至三年或廢止其設立許可。

對此，民進黨立委劉建國表示，法案自去年5月28日首次排案處理，歷經8次委員會逐條審查，並於12月22日完成委員會審查送出。針對後續仍有爭議的條文，他再召集3次朝野協商，與各黨委員反覆討論，最終於今年3月27日、兒童節前取得朝野共識，完成協商交付院會，並得以在14日完成法案三讀。

國民黨立委王育敏強調，立法建構了更完整、安全的托育體系讓父母安心，若性侵、家暴紀錄等違規事項不得擔任托育服務人員，名單也會建立資料庫；加強監視器雲端留存保障孩子安全；納入吹哨者保護條款，勇於讓機構人員揭發兒虐事件，可使家長有更多選擇。

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