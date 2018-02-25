履歷被已讀3分鐘沒人回 18歲少年暴怒「要我教你禮貌？」

2018-02-25 14:19 聯合新聞網 綜合報導



找工作時，等雇主回覆的心急應該大家都能體會，但是訊息才被已讀「3分鐘」沒回應，求職者就暴走罵髒話，這態度也令許人搖頭。網友在爆料公社發文表示，他透過人力公司發送面試通知給一名18歲的求職者，對方立刻回覆詢問細節，當下因為尚未確定時間所以沒有立刻回訊，短短3分鐘少年就暴怒「不要看過就不回我」，還怒嗆髒話讓他傻眼。

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網友在爆料公社發文「現在的孩子真的都那麼狂嗎？」他表示，日前公司徵人，下午2點多發送面試邀請給個18歲的弟弟，兩天後對方回覆詢問面試時間，當下沒有收到回覆，3分鐘後又傳了一次，又過了1分鐘還是沒答覆整個大暴走，痛罵「這不是你招募別人的態度，身為招募人員也要講明白！」突如其來的暴怒讓人傻眼，原PO嘆「這個舉動真是讓我們店的招募人員哭笑不得！」

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該公司人員稍後回覆「光您這個態度，就不需要花時間來面試了！謝謝您的指教」過了一個小時，少年竟然又教訓了該公司一頓，直指對方「是你的問題你到底有沒有檢討？」爆走怒罵髒話，認為都是對方沒有禮貌的錯，「你幾歲了還不懂禮貌嗎要依個18歲的教你嗎」讓原po很無奈，「難道我們已讀訊息後要立馬回覆您，是不用時間確認面試官何時方便面試嗎？」

網友看完後也回應，「這種經歷，這種態度，真是菁英中的精英阿，都可以去拯救地球，教育千千萬萬的人類了，活著真是辛苦它了」、「還好他放過你們了」、「好在沒顧用他，他是對手派來拆店的」