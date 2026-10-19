從一滴水開始 看見新竹縣水環境治理

每天打開水龍頭、沖洗碗盤、洗衣洗澡，水就這樣流進生活裡，也悄悄流向城市看不見的地方。對快速成長的新竹縣來說，水不只是民生需求，更牽動都市發展、環境承載與河川生態。隨著人口、產業與生活機能持續提升，如何讓用過的水被妥善處理，讓河川保持乾淨，也成為環境永續的重要課題。

竹北水資源回收中心處理城市生活污水，透過基礎建設守護水環境品質。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣近年積極推動污水下水道建設與水資源回收中心運作，讓生活污水不再只是排放，而是經過收集、處理後，再回到環境之中。根據縣府資料，截至115年8月全縣接管戶數為77,207戶，用戶接管率為31.62%；用戶接管率在扣除六都及離島後，位居全台第四；竹北與竹東兩座水資源回收中心的污水處理量也隨著用戶接管戶數增加而上升。

透過水質採樣與檢測流程，掌握處理成效，確保放流水符合水質標準。 圖／新竹縣政府提供

其中，竹北水資源回收中心主要處理竹北都市計畫區及高鐵特定區的生活排放水。從水進入中心、經過層層處理，到符合放流水標準，每一道程序都像是城市背後的隱形守護。這些平常不容易被看見的工程，正是維持生活品質與水環境安全的重要基礎。

污水經過層層處理與過濾，降低對河川環境的影響。 圖／新竹縣政府提供

水環境治理的成果，也逐漸從地下工程走向日常風景。頭前溪沿岸透過河濱公園、高灘地、豆腐岩及鐵道景觀串聯，提供散步、騎自行車、跑步與親子休憩等多元空間，讓河岸不只是防洪與水利設施，也成為民眾親近自然的水岸綠廊。

在竹東頭前溪水質生態治理區，污水處理也有更自然的樣貌。場域利用物理與生態機制，不添加化學藥劑，透過沉澱、過濾、吸附、代謝分解等自然淨化功能，示範性改善進流水，也讓場域成為野生動植物棲地與居民休閒運動的好去處。

頭前溪水岸環境逐步改善，成為居民親近自然、感受水環境治理成果的重要場域。 圖／新竹縣政府提供

從一滴生活用水，到一條重新被親近的河川，新竹縣透過污水處理、水質改善、河岸空間與環境教育，讓看不見的治理，轉化為看得見的生活品質。這不只是水的循環，也是城市邁向宜居與永續的日常實踐。

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