賴總統就職兩周年談話…藍批賴惡意扭曲拒對話 白批賴無心團結

國民黨批總統賴清德在520演講時赤裸裸操作兩國論，民眾黨不滿賴在記者會上造謠！針對賴總統就職兩周年談話，國民黨20日發聲明痛批，在美國已經表態不支持台獨下，賴總統仍以台獨挑動兩岸對立、拒絕中國善意、把願意交流的人打成統戰，是徹底的抹黑；民眾黨則批評，賴在內部創造對立、造謠在野砍無人機預算，且能源政策模糊不清。

抹紅想創造和平者

賴總統發表完就職兩週年談話後，國民黨20日發聲明痛批，賴清德悍然拒絕依照中華民國憲法定位兩岸關係，將「中國大陸」視為境外勢力，赤裸裸操作兩國論。在美國總統川普已明言警告不支持台獨、不為台獨而戰之後，賴清德仍漠視國際現實與台灣安全風險，繼續以台獨意識形態挑動兩岸對立，將台灣2300萬人民的安危推向更高風險。

國民黨舉例說，賴清德回應媒體提問時，惡意扭曲中國國民黨主席鄭麗文「國家安全要有兩隻腳」主張，稱國民黨主席鄭麗文「阻擋軍購」、「放棄台灣主體性」，這完全是政治抹黑、偷換概念，無法創造和平，就把和平抹紅；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

兩岸不是「兩國」關係

「賴清德『倚美謀獨』的企圖已經被川普總統戳破，卻仍執迷不悟！」國民黨痛批，鄭習會後，大陸已釋出包括恢復兩岸觀光交流等措施，本可讓台灣基層產業與一般民眾感受到和平紅利，賴總統卻寧可讓觀光與基層產業繼續苦等，是為了民進黨的政治利益，犧牲台灣人民的安全與生計。

針對賴清德所謂「接受九二共識就是放棄台灣主體性」的說法。國民黨反駁說，基於中華民國《憲法》，在國際關係層面，中華民國是主權獨立的國家；在兩岸關係層面，兩岸政府「互不承認主權、互不否認治權」。兩岸關係不是「兩國」關係，不是統一前的西德與東德，或是南韓與北韓，屬於兩個分裂國家。

操弄對立製造仇恨

國民黨表示，賴清德強調要「以交流取代圍堵，以對話取代對抗」，實際上卻把願意交流的人打成統戰，把主張對話的人打成賣台，把正常政黨交流說成放棄主體性。這不是對等尊嚴，這是政治雙標、製造對立。若賴真心希望兩岸對話，就不該一邊宣稱願意交流，一邊攻擊所有努力搭橋的人，還把和平道路全部堵死。

民眾黨發聲明批評說，賴總統執政兩週年的談話，只能覆述前人的成績，對於自己的施政內容則是乏善可陳，且口口聲聲要朝野團結，但在實際作為上，對兩岸、對國政都採取強硬的對抗立場，不僅帶頭發動大罷免、更刻意操弄意識形態製造仇恨，結果就是兩岸關係與朝野關係愈來愈僵，把國家弄得四分五裂，完全沒有展現國家領導人應有的格局。

不願面對川習會現實

「賴總統在媒體提問中，依然不斷跳針強調『美國對台政策沒有改變』！」民眾黨批評，這顯然是鴕鳥心態，不願面對國際現實的警訊，當川普總統說出「對台軍售是很好的談判籌碼」、「對台軍售取決於中國」時，已嚴重違反美對台的六項保證，《經濟學人》更認為川普在和習近平會面後，似乎對台灣議題看法已被習近平成功影響、對台軍售與防衛承諾也鬆動。

民眾黨批評，對此，賴總統始終不敢正面捍衛國家尊嚴、反而重新包裝詮釋台獨，還稱在野黨「大砍軍購預算、阻礙無人機發展」，但《軍購特別條例》是立法院授權政府編列預算，何來「砍預算」之說？且在野黨所通過的特別條例，在川習會後更加凸顯內容設計的正確，而民進黨自2022年起就宣示打造無人機國家隊，怎麼會沒有錢發展無人機產業？

對於能源政策，賴總統的發言依舊模糊空洞，對於台灣未來穩定能源來源沒有清楚答案，對減碳轉型更缺乏具體路徑，呼籲賴總統以身作則、立刻約束所帶領的政府團隊停止造謠、停止撕裂社會，兌現如他今日所說「讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。」的承諾。

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