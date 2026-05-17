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台灣認同面臨危機 獨派籲加強社會防衛

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
台獨聯盟研討會上，學者呼籲強化社會防衛與所得分配，讓台獨之路更穩固。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台獨聯盟研討會上，學者呼籲強化社會防衛與所得分配，讓台獨之路更穩固。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣若要獨立，需強化假訊息防衛，並改善所得分配！」獨派17日舉行研討會，台獨聯盟主席陳南天表示，「中華民國台灣」長期以來恐侵蝕台灣人認同，未來還是強化台灣人宣傳與假訊息防治；學者薛化元也呼籲，政府要強化所得重分配與政策宣傳，持續改革教育內容、推動轉型正義社會溝通。

台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會等十幾個台派社團17日舉行「十年－2016–2026年本土政權總檢視」研討會，邀請多位台派學者、倡議者與專家討論台灣本土意識相關議題。

台灣人認同僅31.6%

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，從馬政府至今，由本土政權執政的10年成果輝煌，包括推動年金改革、同婚立法，還有抵抗中國的新冠病毒，經濟成長比馬政府時期的2.8%好，對中投資比重從84%下降到11.4%，國防預算倍增、基本工資提高到2.8萬以上，綠能從4.8%到如今10%，還完全沒用核能，國防戰略還變成「韌性防衛」，展現了相當好的成果。

「但台灣人的認同恐面臨危機！」陳南天說，雖然政府目前用「中華民國台灣」盼凝聚共識，但調查顯示，若台灣人認同調查加入「中華民國」，認同度就會從62%下降到31.6%，恐導致台灣建國獨立之路停滯。他指出，台灣如今面臨藍白牽制、削弱國防自主，外部也面臨美國軍購不確定性，應該更強化「全社會防衛」、打擊假訊息、認知作戰，確保國防自主不受政治牽制。

台灣要用「終戰」

台灣教授協會會長薛化元則說，中國的崛起增加台灣成為主權獨立國家，在國際存在的困難性，尤其是除了WTO與APEC以外，而台灣自前總統李登輝以來的政治發展，雖然自由民主社會的指標領先全球，但民主憲政基本價值扎根不夠，很多憲政價值、民主原則不能用暴力多數決解決，例如保障人權與權力分立。

薛化元分析，台灣國家認同的分裂導致民主生根出現底層阻礙，原因主要有教育、經濟利益與面對中國的選擇，例如台灣對於二戰結束應該用「終戰」，並非用「抗戰勝利」，抗戰應該是在中國近代史範圍內，不要把中國發生的事情放在台灣，但這個還沒有解決。

此外，憲政危機持續惡化，凸顯權力制衡與防衛機制的不足；經濟雖有高增長，但卻面臨分配失衡的狀況。

多舉辦施政宣講

「社福與長照制度，是彌補所得分配的關鍵防護網！」薛化元認為，從社會福利、轉型正義進行更多溝通，例如蔣中正應該為228事件負最大責任納入教育，超徵的稅收不要拿來普發，證交稅可以補貼健保與台電，以及強化違憲法案不副署的說明，推廣施政成果與強化社會認同。

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