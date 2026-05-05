國民黨2028戰將 蔣盧韓鄭浮出檯面

國民黨主席鄭麗文近日接受專訪時提到，目前可能選2028年總統人選的有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜與她自己，將可望角逐大位的相關人選因此浮上檯面。對此，學者曲兆祥受訪時分析，蔣萬安人氣雖高，但市長沒當完就去選總統觀感不佳；盧秀燕人氣雖相對蔣萬安較低，但爭議相對比較少，應是優先人選。

另外，韓國瑜已身居立法院長中立職，且過去已選過總統，不利再爭取總統提名；鄭麗文雖是黨主席，但其黨內支持者相對有限，且還要看2026年縣市長選舉結果而定。

蔣萬安、盧秀燕領跑

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時分析，若以民調來看，目前蔣萬安、盧秀燕會是領跑者，韓國瑜與鄭麗文排序較後。他進一步指出，蔣萬安雖然民調較高，但風險是若他年底連任台北市長，再要參選2028年總統，2027年的農曆年間就要開始準備初選，且過去韓國瑜擔任高雄市長卻去選總統失敗的殷鑑不遠。

「台北市政議題容易全國發酵！」曲兆祥說，若蔣2028年就參選，相關爭議恐被放更大；至於盧秀燕，曲兆祥認為雖然她聲勢較蔣萬安低，但若連任市長完參選，爭議性會較低，且她過去「媽媽市長」的形象塑造得很好，較少觸碰有爭議的議題，但因為她去年沒有參選黨主席，鄭麗文才有參選的可能。

鄭麗文難選票最大化

針對韓國瑜，曲兆祥表示，雖然立法院長的政治地位很高，但最禁不起政治衝擊，國會議長需要保持中立性下，若他又爭取總統提名，加上韓國瑜2020年曾選過一次總統，爭議性也會較多；至於鄭麗文，曲兆祥認為，她的支持度有其侷限性，雖然兩岸議題表現不錯，但其他部分仍有限，很難拿到全面性的選票。

曲兆祥強調，由於國民黨上次縣市長的結果很好，要維持之前的戰果並不容易，若2026年的縣市長選舉沒有選好，黨內雜音只會更多，爭取2028年的機會也會下降。

缺少全國性政務歷練

彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時分析，國民黨若要爭取總統勝選，最好符合2個條件：直轄市長要任滿，中途不能落跑，還有候選人應兼任黨主席，若黨主席不是候選人，對於選情並不利。至於鄭麗文要選2028年，劉兆隆認為如今評估言之過早，若年底選得好可能有機會，選不好就很難。

劉兆隆指出，鄭麗文沒有地方派系基礎、缺少全國性政務歷練，只有擔任過不分區立委。他舉例說，台灣沒有擔任過行政院長或直轄市長就當選總統的人只有前總統蔡英文，但蔡擔任過陸委會主委與行政院副院長，也曾幫民進黨選過新北，鄭麗文的條件無法跟蔡英文比，若要成為2028年國民黨的總統候選人，還有很長的路要走。

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