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提高雇主提撥、照顧假 民眾黨提勞權宣言

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨29日舉行政見記者會，響應五一勞動節。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨29日舉行政見記者會，響應五一勞動節。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民眾黨主張提高勞退雇主提撥、有薪家庭照顧假、延長產假與遏制非法移工，以保障勞工的勞權！」民眾黨主席黃國昌29日與議員參選人召開記者會，提出4大勞權主張。黃國昌強調，台灣勞工面臨低薪、高工時與退休沒保障，台灣通膨有被低估的趨勢，將研擬修法延長產假、推動有薪照顧假。

勞保潛藏負債13兆

民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨雖與國民黨合作，通過《國定假日法》、制定企業加薪法案、《外送員專法》與防止職場霸凌法制化與勞保的政府最終支付責任入法，但台灣去年勞工年工時仍高達2036小時、7成勞工薪資低於平均值，最富與最窮族群的所得差距高達150倍，勞動報酬佔GDP比例從2008年的46.54下降到43.1%，勞權依舊沒有獲得很好保障。

「台灣勞工低薪、高工時，退休沒保障！」黃國昌批評說，民進黨政府不願對勞保制度性改革，依舊透過撥補的方式填補虧空，但勞保潛藏負債高達13兆。因此民眾黨將提出4大主張護勞權，包括推動年金改革，提升勞退雇主提撥；推動有薪家庭照顧假，現行8周產假延長到10周；家有12歲以下子女者，推動「每月減少10小時工時」。

跨國移工應直聘

黃國昌指出，滿足產業的同時，也應該保障本國勞工權益，政府應遏制非法聘僱移工，強化國與國直聘機制，減少仲介層層剝削。民眾黨新竹縣議員參選人徐勝凌強調，扣除通膨，經常性薪資的成長微乎其微，而且台灣的總通膨有被低估的狀況，房租、外食與電費讓民眾的體感通膨讓民眾苦不堪言。

「現行勞工體檢制度已流於形式！」徐勝凌指出，勞工體檢8百到1千元，但許多健康問題都未真正驗出，希望能推動地方政府版的專案健檢；苗栗縣議員候選人蔡君婷則說，法國政府規定員工1年有1個月的休假，雇主不可用薪資買回，盼台灣研議更多降低工時的措施。

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