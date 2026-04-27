《朝野協商側寫》三黨幹部激烈交鋒 考驗院長決斷

朝野協商就是立法院三黨吵架的極限施壓大作戰！由於許多法案在委員會沒有共識，立法院長韓國瑜會視情況召開朝野協商，盼協調三黨由黨團幹部代表，讓許多爭議性法案有共識。過去韓國瑜常被邊緣化，但在美方施壓《國防特別條例》後，他變得愈來愈積極主導議事。

韓院長角色更主動

立法院長韓國瑜剛開始比較不會制止立委冗長發言，尤其是民進黨團前總召柯建銘，但後來經他協商而成功的操作愈來愈多。

例如近日在協商總預算與軍購時，他多次請民眾黨團總召陳清龍清楚表達意見、不要廢話，或是請藍綠立委簡短發言，在發言完他會馬上做出摘要，試圖讓在場所有立委能達到共識。當《國防特別條例》第一條已經協商完畢，民眾黨立委劉書彬突然又繞回去討論時，韓國瑜還罕見直接打斷，盼劉先熟悉法條。

老柯發言是吵架本

民進黨新總召蔡其昌上任後，比起柯建銘來說，朝野協商發言時的態度相對和緩，且多次試圖向在野黨拋出善意。例如他在上周協商軍購條例時，還在立法目的的條文協商時，曾對藍委徐巧芯的意見表示贊同。

柯建銘過去在大罷免時期，不只多次冗長發言，且藍委在講話時常常插嘴介入，蔡其昌並未像柯建銘一樣爭鋒相對。其實當時盯場的記者都知道，柯建銘的冗長發言不是真的要達成共識。

藍綠書記長都狠角色

朝野協商時，民進黨的幹事長與書記長也扮演重要的攻防角色。之前柯建銘在任時，幹事長吳思瑤與鍾佳濱曾很積極發言。但在蔡總召時代，主要的攻擊手會是新的幹事長莊瑞雄，蔡其昌則是扮演白臉。

國民黨方面，總召傅崐萁以前很喜歡跟柯建銘吵架，但後來主要都由書記長羅智強與林沛祥發言，前任書記長王鴻薇、洪孟楷的戰力也相當強悍。

民眾黨戰力有落差

在民眾黨，主席黃國昌還是立院黨團總召時，協商都會相當熱鬧，因為三黨總召都是非常強悍的人，尤其柯建銘很喜歡逗弄黃國昌，黃因此常常很生氣的跟柯建銘吵架；前民眾黨立委張啓楷也善於製造話題，兩人在朝野協商扮演民眾黨很重要的主力。

黃國昌離開立法院後，主要發言者是新總召陳清龍，發言就沒有黃那麼激動，其他兩位幹部王安祥、邱慧洳也相對低調。

休息才是協商的開始？

此外，朝野協商的休息時間也是重點，常常三黨在前面各說各話、吵得面紅耳赤1個多小時，但隨後經過5到20分鐘不等的休息後，竟突然達成共識。以115年中央政府總預算案為例，藍白發言時便要求編列336億軍警消預算，綠還是希望總預算整本通過，結果休息完就變成總預算付委，讓行政院可在半年內提出修法過關，718億包括TPASS等政策的新興預算也可以先通過。

如此大的落差也讓媒體在休息時間結束後都容易特別緊張，要聽韓院長是否宣告協商達成結論。此外，在比較具有專業項目的朝野協商，非黨團幹部者也可以參加，例如外交國防委員會的國民黨立委徐巧芯、牛煦庭，還有民進黨的陳冠廷與林楚茵等都曾介入。其中，徐巧芯的功課做得很深入，且之前也在內部提過8700億的軍購案，是藍營的外交國防新生代亮眼人選。

說法反覆心很累

但此次民進黨不願展現妥協誠意，藍白也都未鬆口確切軍購金額到底多少。好不容易徐巧芯說要8千億，但經過休息後又變成「要開黨團大會再決議」，可國民黨每周都有黨團大會，會中已經多次傳出藍委私下認為現行黨版3800億+N太低，民眾黨則持續呼籲美方儘速公布發價書，但這根本也無法操之在己。三黨依舊仍有各自堅持，只是協商時目瞪口呆的卻是媒體罷了。

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