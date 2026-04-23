中市府挺您「婦」出！「婦女展薪再就業計畫」助女性重返職場 最高6萬元獎勵金

圖／台中市政府勞工局提供

為解決企業人力招募問題，並協助婦女在兼顧家庭的同時，也能穩定就業，台中市政府勞工局整合中央與地方資源，配合勞動部115年4月7日發布修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，放寬申請資格及提高獎勵金額，推動「婦女展薪再就業服務計畫」，穩定就業至少滿30日即可請領最高6萬元再就業獎勵，截至3月底止已協助近千位婦女二度就業成功！

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕積極推動性別平等及打造友善職場環境，以「富市台中，宜居城市」作為施政核心。鼓勵企業提供女性兼顧家庭與職場，提供職場支持輔導獎勵，每人每月5,000元，最長核發12個月，給予二度就業婦女們初期適應職場環境的支持力量，透過整合政府、雇主及婦女自身的努力，協助更多婦女重新投入勞動市場。

圖／台中市政府勞工局提供

林局長補充，「婦女展薪再就業計畫」，分為「找方向、增人才、促就業」三大面向、提供十大服務措施，「找方向」為提供就業促進講座及諮詢 、履歷及面試指導等資源，強化就業準備；「增人才」則是開發彈性多元就業機會及連結職業訓練資源，提高投入職場再就業意願；最後「促就業」則運用婦女再就業獎勵等就業促進獎補(助)措施穩定就業，透過台中市27個就業服務據點提供一站式就業服務，協助婦女重返職場，提升經濟自主性！

求職者許小姐婚後為照顧家庭暫別職場，長年由先生支撐家計。隨著子女逐漸成長並獨立，雖已邁入中高齡，她仍自信體力與能力兼具，期望重返職場，但因離開職場多年專業技能較為生疏，經沙鹿就業服務站提供職涯諮詢協助，鼓勵其參與就業講座，同時運用職場學習再適應計畫及婦女再就業相關資源及獎勵措施資訊，重拾信心歸回職場至今已逾半年，許小姐感謝就業服務站提供完善資源與持續支持，為第二段職涯旅程踏穩了第一步！

台中市就業服務處補充，若想了解更多婦女就業資訊，歡迎參考「婦女展薪再就業服務專區」，另外也有辦理多場徵才活動，如有需求歡迎至熱門活動專區。