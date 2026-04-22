18歲公民權如何解套？ 修憲、修法意見分歧

18歲公民權要用修憲還是修法解決？22日的公廳會上，學者胡博硯認為，當初立法院已經提修憲，如今卻說修法可以解套，恐怕不尊重當時反對的民意，且在程序上恐有爭議；但律師黃帝穎認為，《民法》、《刑法》與《公投法》都是18歲成年，且日本、韓國等也相繼修法18歲為成年，應可透過修法或公投調降成年年齡。

《憲法》第130條規定：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權。」由於2022年立法院曾提案以修憲降低成年門檻，但因為修憲公投高門檻（需961萬票同意），當時修憲以564萬票未能通過。近來朝野立委多提案盼以《選罷法》解套，且學界也有相關主張，因此立法院22日召開公聽會討論相關議題。

已提修憲 不宜再修法

東吳法律系教授胡博彥表示，雖然選舉年齡調降是國際趨勢，但如果可以修法的話，上次幹嘛提修憲？他當初就建議不要單獨提「18歲公民權」修憲案，因擔心民眾沒有動力投，且此次修憲好不容易獲得立法院各黨共識，但民眾卻沒有共識，這樣不是形同各黨被人民打臉？尤其更不是所有地區都是贊成大於反對，金門就有68%民眾反對調降公民權。

胡博硯再舉例說，如果行政部門希望修法解決問題，但遭到立法院否決，但後來行政部門卻說只要透過修改命令就可以解決，立法院可以接受嗎？他認為，既然上次就已經選擇用修憲降低選舉權年齡，之後也應該繼續用修憲的方式處理，否則就是漠視當初反對的民意，也打臉過去提案修憲的立委。

我國修憲門檻太高

但律師黃帝穎認為，修法還是可以降低公民權，因為如今朝野對此案的共識程度，與過去2022年的狀況類似，而我國修憲的高門檻世界罕見，但如果以創制法律的公投來看，564萬早就通過公投了，顯示若修法還是會有多數民意，且符合公投的「創制」原則。

「《民法》、《刑法》與《公投法》都是18歲成年，選舉權應該也要比照！」黃帝穎指出，《公投法》明文規定選民對於國家重大政策立法院則進行創制複決，且2022年《民法》也將成年年齡調降到18歲，在立法學的「自我拘束」原則下，相關修法都應該比照，且我國逐漸邁入中高齡社會，應增加年輕選民發聲機會，減少制定政策的資源不當分配。

【更多精采內容，詳見 】