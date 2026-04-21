環團見賴總統 關心非核家園、動野保管理

環團21日世界地球日前夕與總統賴清德見面，期望賴總統落實非核家園、重視遊蕩犬貓議題！會面前，環團於總統府旁召開記者會，表示會向總統提出31件環境建言，包括希望台灣能源轉型捨棄掉「重啟核能」選項，還有遊蕩犬貓與野生動物管理、海域安全與保育、《獸醫師法》改革、建立「動物保護官」機制等。

高放射廢物場應立法

第23屆「全國NGOs環境會議」環保團體代表21日於422地球日前夕與總統賴清德會面。環團在會前召開記者會指出，本次將與賴總統反映許多議題，包括應落實非核家園，如要重啟老舊核電則須環評，以及遊蕩犬貓與野生動物之間的衝突管理、成立「海洋部」強化海域安全與保育，落實海洋立國等。

總統府國策顧問施信民指出，將針對能源轉型提出幾點核心主張，首先老舊核電廠若要申請再運轉，必須依最新國際規範進行環評、耐震及老化評估，且應修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」納入環評法規定 。其次，應盡速制定「高放射性廢棄物處理處置暨處置場選址條例」，建立核廢料處理的法制基礎。

環團盼堅持非核家園

自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓表示，這次入府除了會傳達先前經民眾票選前3大迫切環境議題，包含南投名間焚化爐開發案、垃圾山治理、科學園區開發與鳥類棲息地，也將再次表達環團對於非核家園的支持，盼總統及行政院繼續實踐非核家園政策。

「拆除重件（工程重型物件）碼頭，還我黃金沙灘！」台灣環境保護聯盟總會理事楊貴英強調，核四重件碼頭造成土堤效應，導致鹽寮、福隆沙灘厚度與寬度流失、海岸內縮，海域珊瑚還遭流沙覆蓋白化， 30年來監測報告宣稱沙源「動態平衡」與現況嚴重不符，且長期的養灘與圍籬工程皆無法阻止流失，呼籲總統實地視察，並下令拆除重件碼頭。

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