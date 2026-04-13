賴總統出訪史國 宣示我國際上仍有朋友

針對賴總統將出訪史瓦帝尼，前史瓦帝尼大使邱進益接受本報專訪時表示，賴總統已經上任兩年甚少出訪，史瓦帝尼與我邦交穩固，他們也不害怕得罪中國，賴總統外出可爭取能見度。前大使趙麟受訪時也表示，史國是我唯一在非洲邦交國，此行可顯示我國在國際上仍有朋友支持。

台史邦交非常穩固

邱進益曾於1987到1988年擔任駐史瓦濟蘭王國大使，他接受本報專訪時說，賴總統自上任以來，僅有出訪馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等太平洋友邦，中途過境美國夏威夷，而此時正逢史王恩史瓦帝三世誕辰，加上520就職3周年也快到了，賴總統此時出國訪問、也會簽定合作計畫，展現外交成果。

「我國與史瓦帝尼邦交很穩定！」邱進益分析，史瓦帝尼不會對我獅子大開口，且不害怕得罪中國，加上在非洲諸多國家中，史瓦帝尼的戰略位置沒那麼關鍵，因此邦交穩定至今。

他進一步指出，史瓦帝尼王室家族與我國交好，子女都在台灣留學，現任史王上任時僅18歲，前總統李登輝常常邀請他來台灣訪問，他也幾乎兩三個月就來台灣玩。

針對史瓦帝尼近況，邱進益表示，我國到史瓦帝尼至今尚未有直飛班機，到當地需要從南非轉機。另外，史瓦帝尼是不錯的地方，空氣好、物價穩定，有三十多位農技團在當地。由於史國是我邦交國，我國大使很容易見到總統與政府官員，外交工作相對單純，他過去也曾簽訂引渡等協議。

專機直飛史國訪問

另一位前史瓦帝尼大使趙麟受訪時表示，史瓦帝尼是我國在非洲的唯一邦交國，歷任總統從李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文都去過，賴總統不可能不去，去的話可以鞏固邦誼、算是好事，同時宣示台灣在國際上並非孤立無援，在國際上還是有朋友力挺。

趙麟曾分析說，我國總統出訪友邦，基本上都是採取「專機」的模式，不會搭乘商業客機，所以不太可能像普通旅客一樣「轉機」。賴總統此行若能成行，是會以直飛的方式進行。

【更多精采內容，詳見 】