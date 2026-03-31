台中市長江啟臣勝出 何欣純：全力應戰

立法院副院長江啟臣31日在國民黨內參民調贏過立委楊瓊瓔，將代表黨參選台中市長。對此，江啟臣感謝楊瓊瓔的大器，並強調黨內競爭結束，就是團結的開始。楊瓊瓔也說，會履行承諾，全力支持江副院長。民進黨對手立委何欣純則說，會用最踏實堅定的態度，正面迎戰、全力以赴。

競爭結束開始團結

國民黨台中市長內參民調結果31日揭曉，由立法院副院長江啟臣勝出，將代表國民黨參選台中市長。江啟臣也很快發文感謝競爭對手楊瓊瓔，並表示透過黨內民主機制決定了候選人，不只展現兩人對民主的堅持，讓市民看見他們的目標一致，也讓臺中的未來願景更加清晰。

江啟臣強調，未來的路上，瓊瓔姐絕對是他最重要的夥伴，也要拜託瓊瓔姐與他作伙努力打拚！他也說，黨內競爭結束，就是團結的開始。今天開始，我們是一起為臺中努力的夥伴，一起團結拚勝選！讓盧秀燕市長的施政能夠延續，幸福能夠繼續，讓臺中從幸福城邁向旗艦城。

個人事小，台中事大

「贏的是提名人，輸的是助選人。」楊瓊瓔在初選結果公布後如此說，她完全尊重民意及初選結果，這次的類初選已經翻頁，個人事小，台中事大，會履行承諾，全力支持江副院長。將把30年的在地服務能量轉化為助選戰力，國民黨唯有團結一心，才能在年底勝選，延續幸福執政。

台中的國民黨立委黃健豪、羅廷瑋等人也發文恭喜江啟臣。羅廷瑋說，市長民調記者會結束，是由江啟臣勝出，楊瓊瓔表達會將30年的經驗化成助選的戰力，做最佳助選員，展現團結與大器。黃健豪則說，江啟臣通過初選，代表國民黨參選台中市長！一切總算塵埃落定。

提政見讓市民選擇

而江啟臣的對手則是民進黨早已提名的立委何欣純。對於江啟臣的出線，何欣純回應說，她早就做好準備，也期待能與江啟臣來一場對台中這座城市的進步之爭，兩人就政見提出牛肉，讓市民做最好的選擇。何欣純說，她相信市民都是有智慧、有眼光，她會堅定地與市民站在一起，打造欣欣向榮的大台中。

在前幾天新竹縣長初選由國民黨立委徐欣瑩勝出後，國民黨的縣市長提名大致底定，僅剩藍白合的新北、嘉義與宜蘭最終看誰出線，還有彰化縣的提名尚未喬定。

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