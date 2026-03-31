地方催新興預算 卓揆反虧：盧市長在等你們

「台中市長盧秀燕都說支持1兆軍購了，其他藍營首長應該跟上！」行政院長卓榮泰31日被媒體問到桃園、台北等地的首長都催促他動支新興計畫時反駁說，他們應該要求這些地區的立委趕快審總預算。卓榮泰還將話題轉向軍購說，質疑地方首長是要等盧市長，還是等國民黨主席鄭麗文訪中完再擋軍購？

政院大門不能只開2%

立法院3月6日通過TPASS、治水與生育補助等718億新興預算，但行政院遲未動支，讓桃園市長張善政、台北市長蔣萬安近日受訪時都說「全國都在等卓榮泰」。對此，卓榮泰赴立院備詢時受訪說，行政院的大門永遠為全國敞開，但718億的新興計畫僅佔3兆350億的總預算2%，「行政院的預算不能只開2%」。

卓榮泰強調，張善政與蔣萬安都有提出相同的看法，但也要請他們2位看看自己選區的立委，到底有沒有支持總預算。他話鋒一轉說，更何況台中市長盧秀燕已經講出真心話，支持《國防特別條例》的數字與行政院相近，行政院願意討論。他要提醒張與蔣，「盧市長也在等你們。」

逼地方對軍購表態

「你們是要等盧市長，還是要等鄭主席訪中回來繼續擋軍購？」卓榮泰如此質疑。被問到對鄭習會的看法，卓榮泰強調，陸委會已經提醒過，依照《兩岸人民關係條例》與其他相關規定，任何團體不得與對岸進行任何正式性的協議，同時也不得涉及與政府公權力相關的事項。

媒體質疑，經貿辦副談判代表顏慧欣辭世，但主管、談判總代表楊珍妮涉及霸凌卻持續神隱，卓榮泰是否有約談過，目前的調查進度如何？卓榮泰表示，上周四已經組成全部由外部委員組成的調查委員會，周五也已經開了視訊會議，在會議中做了一些決定與程序，目前調查正在進行中。

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