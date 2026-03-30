美展延發價書至5月 國防部：軍購缺一不可

「1.25兆軍購條例內有7大項目，缺一不可！」國防部長顧立雄30日於立院聯訪，被問到台中市長盧秀燕支持軍購最高1兆時說，雖感謝盧市長支持，但7大項軍購缺一不可，仍盼1.25兆完整通過。針對我方首批軍購（海馬士、自走砲等）即將付款，國防部戰略規劃司司長黃文啟透露，美方同意展延到5月底。

感謝盧市長支持

立法院外交及國防委員會30日邀請國防部長顧立雄等官員報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」。加上本日美國參議院跨黨派訪問團近日來台，被視為美方向台灣喊話軍購，顧立雄受訪時表示，1.25兆的《國防特別條例》是針對敵情威脅，進行完整規劃的預算，盼不分朝野都能支持。

針對台中市長盧秀燕接受媒體專訪，表態願意支持8千億到1兆的軍購，顧立雄苦笑說，感謝盧市長支持，但《國防特別條例》內有7大項軍購，包括（精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具、防空與反裝甲飛彈等），都是經過台美仔細評估後決議，相關預算缺一不可。

首批軍購5月底前付

另外，國防部先前多次預警，目前已收到美方發價書的海馬士多管火箭發射系統、M109A7自走砲、標槍及拖式飛彈等案項，需於本月底支付首期款。不過黃文啟受訪時表示，美方同意我方可展延到5月底，但我方式以「緊急個案」處理，還要準備簽約所需的準備經費，仍希望預算在期限內儘速通過。

由於朝野上周審議《國防特別條例》時，黃文啟與國民黨立委爭論時一度落淚，讓各界議論。他早上接受聯訪時說，1996年台海飛彈危機時，他在小金門擔任連長，但當時生死交關的狀況都沒有現在的十分之一嚴重，因此才落淚。

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