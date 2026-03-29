民眾黨喊凱道破8萬！柯文哲：判決不只針對我 是要摧毀台灣新政治

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「我不會放棄，會繼續與民眾黨和你們一起努力！」因京華城案遭判刑17年的民眾黨創黨主席柯文哲，29日在抗議活動壓軸致詞說，京華城案判決不只是針對他，而是要摧毀台灣的新政治，但若要打破台灣藍綠惡鬥，民眾黨的存在很重要，因此他希望大家更支持民眾黨、努力工作與生活。民眾黨宣稱現場人數破8萬、線上人數破10萬人。

民眾黨29日舉行「上凱道，討公道」活動，為了抗議創黨主席柯文哲因京華城案遭判刑17年。除了國民黨20幾位立委以外，還有資深媒體人趙少康，民眾黨的縣市議員、新竹市副市長邱臣遠與苗栗縣副縣長賴香伶等人響應。柯文哲在活動快結束時，由太太陳佩琪、妹妹柯美蘭陪同下上台致辭。

館長盼藍白無私合作

網紅「館長」陳之漢痛批，接下來民進黨應該會依然故我，但台灣社會不需要垃圾媒體與假中立的政治評論員。他指控說，民進黨如今只專注在軍購，一眛要錢、要打仗，但民進黨能說清楚要為誰而戰嗎？是為了貪汙腐敗嗎？還是真的為司法正義、居住正義而戰？他喊話國民黨與民眾黨，應放下私人利益，回歸人民最真實的心聲。

黃國昌則哽咽的說，請大家想想這幾年發生的事情，這個國家為什麼變成這樣？2023年他與館長在凱道上，高喊「居住要正義、司法要改革」，當時還邀請所有參選總統的候選人簽署承諾書，結果民進黨的賴清德卻在圓山大飯店吹冷氣。他質疑，當初高喊黨政軍退出媒體、要求政黨黑手離開司法的民進黨，現在在哪裡？

「操弄司法的執政黨才應該下台！」黃國昌強調，要實現公平正義的國家，有讓人民信任的司法制度，就要讓民進黨下台。

不顧民生 只顧鬥爭

柯文哲上台時，現場所有支持者高喊「柯文哲，清清白白」，他不滿指出，京華城案走完所有程序，承辦的公務員都說合法，卻因為司法的介入，造成一大堆公務員被調查，檢察官一手包辦聲押權、起訴權，法官則消極辦案，完全沒有監督制衡，司法竟變成陷害人民的政治工具。

「執政黨應該專注改善民生！」柯文哲以自己在土城看守所的經歷指出，他的室友有60幾歲的車手，因為貧困被迫走上車手的路，還有被騙來台灣的馬來西亞人，「我本來是要被安慰的人，結果變成他們的張老師」。柯文哲不滿指出，台灣號稱是人權國家，但在看守所他看到許多社會黑暗的另一面。

在哪都為台灣努力

他接著提到台灣的許多議題，包括社會住宅不夠、少子化、重啟核二與核三等，並強調京華城案並非僅針對他個人，而是要摧毀台灣的新政治，他勉勵在場支持者要抱持希望，並加入民眾黨，給黃國昌更多力量為台灣繼續努力。

柯文哲也表示，他認同前總統李登輝的「新台灣人」概念，無論來自哪裡，只要生活在台灣、認同這塊土地，就應該是台灣人，不是民進黨說得算。

「大家還是要努力繼續好好生活！」柯文哲強調，努力是台灣人最真實的理念，很多人因為京華城案關心他的前途，但他笑說，無論在什麼位置，他希望的都是讓人民重新看見希望。「我會很好，拜託大家，照顧好自己！」柯文哲最後說，盼大家面對挫折打擊，仍可以持續，不放棄希望。

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