劉世芳解釋採訪爭議 仍要依法面對李貞秀

「希望未來採訪時能給我一點空間！」內政部長劉世芳18日出席記者會聯訪時，被問到17日與記者的推擠時解釋說，當下是因為被接連觸碰胸部，所以表情不好，她只有針對觸碰她的人表情不悅，之後希望能在地圖區或是文化走廊受訪。針對白委李貞秀議題，劉世芳仍堅持依法辦理。

採訪希望有緩衝空間

劉世芳17日在立法院總質詢時，因為與記者發生碰撞而表情相當不悅，甚至要求記者「不要觸碰到她」，讓外界質疑耍官威。對此，她18日澄清說，平常在立法院，她都是在文化走廊受訪，17日她在簽到時，有幾位媒體碰撞到她的胸部，第一次她覺得是無意的，但後來又有幾次，因此對她造成困擾，所以跟他講說「麻煩你後退一點。」

「但是我只針對碰到我的人，」劉世芳強調，在回答其他問題時，好像說有非常不好的表情。她希望未來能夠精進，記者訪問能保有一定的空間。她也理解媒體在採訪時候要趕快找到畫面，但是以她個人來講，在立法院受訪時，希望能夠每一位都可以問得到，因此希望在特定空間大家一起訪。

若是立委就備詢

媒體問說，國民黨及民眾黨都認為16日劉世芳備詢時，讓民眾黨立委李貞秀「空氣質詢」是一種職場霸凌。劉世芳回應，站在備詢台上面，她就是代表中華民國的內政部長，立委也應該是代表中華民國的立法委員。若是立委的質詢，部長備詢時就按照立法院規定，這是一個公共政策討論跟監督的空間。

有記者追問，如果接下來是國民黨的立委擔任召委（廖先翔）的時候，若有不同做法的話，劉世芳也會不答詢嗎？劉世芳僅表示，她不回答如果的問題，然後行政院有關於非具備有完全的中華民國立委身分，要質詢的時候會有一定的程序，就按照行政院的程序來辦理。

【更多精采內容，詳見 】