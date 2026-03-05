快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

政院催審總預算 盼6日付委國會辯論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院5日再次呼籲國會，儘速審議今年總預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院5日再次呼籲國會，儘速審議今年總預算。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「國會就是總預算辯論的最好平台，盼立法院儘速審議總預算！」行政院發言人李慧芝針對近日行政院長卓榮泰喊話國會辯論總預算的說法補充說，國會就是最好的平台，不用再進行電視辯論，總預算已經147天未審，盼立法院6日將總預算付委。針對藍白盼先動用718億新興預算，李慧芝強調，預算應該整本通過。

行政院長卓榮泰5日再次喊話國會辯論總預算，但立法院之前朝野協商指出，要與行政院三長進行電視辯論。對此，李慧芝強調，總預算已經147天沒有審議，而國會就是最好的辯論平台，不只黨團幹部，所有立委都可以針對總預算進行討論，她質疑，為何立法院不按照往例審議預算？

總預算應整本通過

李慧芝喊話說，若立法院在6日將總預算付委，最快下周就可以針對總預算進行辯論。有記者詢問，國民黨希望本會期通過先動用718億新興計畫，力拼本會期通過，李慧芝回應說，藍白通過的這些法案並非預算案三讀，且最後還是有可能被刪除，公務員對預算執行充滿不確定性，「總預算應該整本通過」。

有媒體質詢詢問台美關稅最新進度，李慧芝則表示，之前ART與MOU都已經替台灣談到最佳待遇，美方完成內部行政作業後，就會依序通知之前簽約過的國家；針對中東局勢我國觀光客的狀況，外交部次長吳志中表示，目前已經有2百多位國人下午就會回國，外交部也有跟當地僑胞保持聯絡。

針對我國油氣供應，經濟部次長賴建信強調，已經有找到4月底的汽源，會從中東以外的區域調取油氣。

【更多精采內容，詳見

經濟部 電視辯論 外交部

延伸閱讀

台美關稅沒進展 政院：美方承諾內部行政作業完成後會通知我國

台美協定30天內送立院審議？ 政院不急 搬條約締結法解釋

黃耀輝／賴卓沒資格催審預算

除威權心魔 回民主體制

相關新聞

政院催審總預算 盼6日付委國會辯論

行政院發言人李慧芝強調，總預算已147天未審，期盼立法院6日將預算付委，加速辯論。她指出，總預算應整本通過，質疑為何立法院不依往例審議。對於國民黨要求動用718億新興預算，她強調預算需整體通過。

AI浪潮正迎面而來 你是乘浪而起？還是被取而代之？

今年五月，微軟與LinkedIn共同發布的《2024 年工作趨勢指數》揭示，過去六個月中，生成式 AI 在工作中的使用量成長近兩倍，而且有三分之二的領導者表示，未來不會聘用沒有AI技能的應徵者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。