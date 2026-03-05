政院催審總預算 盼6日付委國會辯論

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「國會就是總預算辯論的最好平台，盼立法院儘速審議總預算！」行政院發言人李慧芝針對近日行政院長卓榮泰喊話國會辯論總預算的說法補充說，國會就是最好的平台，不用再進行電視辯論，總預算已經147天未審，盼立法院6日將總預算付委。針對藍白盼先動用718億新興預算，李慧芝強調，預算應該整本通過。

行政院長卓榮泰5日再次喊話國會辯論總預算，但立法院之前朝野協商指出，要與行政院三長進行電視辯論。對此，李慧芝強調，總預算已經147天沒有審議，而國會就是最好的辯論平台，不只黨團幹部，所有立委都可以針對總預算進行討論，她質疑，為何立法院不按照往例審議預算？

總預算應整本通過

李慧芝喊話說，若立法院在6日將總預算付委，最快下周就可以針對總預算進行辯論。有記者詢問，國民黨希望本會期通過先動用718億新興計畫，力拼本會期通過，李慧芝回應說，藍白通過的這些法案並非預算案三讀，且最後還是有可能被刪除，公務員對預算執行充滿不確定性，「總預算應該整本通過」。

有媒體質詢詢問台美關稅最新進度，李慧芝則表示，之前ART與MOU都已經替台灣談到最佳待遇，美方完成內部行政作業後，就會依序通知之前簽約過的國家；針對中東局勢我國觀光客的狀況，外交部次長吳志中表示，目前已經有2百多位國人下午就會回國，外交部也有跟當地僑胞保持聯絡。

針對我國油氣供應，經濟部次長賴建信強調，已經有找到4月底的汽源，會從中東以外的區域調取油氣。

