藍委憂出口無豁免 政院重申：確保最佳利益

「我國目前因122條款，27項農業、444項工業產品無法豁免，政院應該設法爭取！」藍委洪孟楷3日質詢時如此要求行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君。對此，鄭麗君強調，現在要等美方確認關稅法源，「美方也想維持原本的規定」，會確保我國在ART的豁免不會變，若232或301有變，按照MOU規定，我方也能跟美方持續談判。

232有變化可協商

行政院長卓榮泰3日率各部會官員到立法院針對台美關稅談判進行專案報告與備詢。國民黨立委洪孟楷表示，美方一開始用IEEPA對全球施壓，我方因此跟美國談了《對等貿易協定》（ART）與《投資備忘錄》（MOU），但後來IEEPA自始無效，因此美方對全球改採122條款，同時尋找替代法源。

「但我方在122有27項農業、444項工業產品無法豁免！」洪孟楷質疑，後續能否確保我方能持續享有優惠？鄭麗君強調，會與美方持續保持溝通，在232確保最惠待遇，取得既有稅率的成果，「謝謝委員肯定政府ART談判的成果」，且在MOU有條款，若232再有變化，我方可持續向美國磋商。

洪孟楷繼續追問，ART何時生效？要等雙方國會審議嗎？何時可以送來國會？他本來期待可以看到貿易談判的原文。鄭麗君回應說，美方也希望維繫ART，但協議還沒有送立法院，這兩天就會跟美方聯繫，會儘速將協議與影響評估送交國會，會儘快但還要等美方的程序。

非戰爭區提前供貨

另外，中東衝突導致天然氣生產大國卡達的能源生產設施遭到攻擊而停產，輿論擔憂，天然氣部分供應若因此中斷，恐衝擊國內能源供應。洪孟楷與同黨立委林沛祥都關切此題，經濟部長龔明鑫回應說，3月份的天然氣，前半月份已經出了荷姆茲海峽，下半月在其它市場上也已經調到貨，因此3月份沒有問題。

但兩人也關心，若戰事持續延長，要如何確保能源供應穩定？龔明鑫表示，若戰事延長，會請其他不受影響的來源（例如澳洲）提前供貨，或是透過日、韓方面進行調貨，但洪孟楷質疑日韓難道不會缺貨？龔明鑫回應說，會以多元方式、最安全與優先順序等考量，確保能源穩定供應。

【更多精采內容，詳見 】