AI浪潮正迎面而來 你是乘浪而起？還是被取而代之？

今年五月，微軟與LinkedIn共同發布的《2024 年工作趨勢指數》揭示，過去六個月中，生成式 AI 在工作中的使用量成長近兩倍，而且有三分之二的領導者表示，未來不會聘用沒有AI技能的應徵者。

無獨有偶，臺大進修推廣學院副院長暨臺大PMBA事業經營碩士在職學位學程主任孔令傑也從在職進修學員、PM學程學生及企業委訓的企業主之交流中獲悉：「國內企業未來將偏向招聘擁有AI思維與技能者，因為不僅生產力較高，對於導入AI的接受度也相對較高。」換句話說，若能培養AI思維與技能，未來求職、轉職或晉升將更為順遂。

臺大進修推廣學院副院長暨臺大PMBA事業經營碩士在職學位學程主任孔令傑表示，國內企業未來將偏向招聘擁有AI思維與技能者，因為不僅生產力較高，對於導入AI的接受度也相對較高。 攝影/記者 吳致碩

我會不會被AI取代？臺大進修推廣學院副院長：免驚！

面對AI浪潮將重新布局工作崗位，許多在職人士憂心飯碗不保，但孔令傑副院長認為，至少有三大類職業是AI無法取代的。

首先，是需要高度專業技術與實際操作的工作，例如：消防員、精緻農作、醫生等，即使這些領域仰賴AI或機器設備輔助，但仍需專業人員的精準判斷與執行；其次，是具有情感價值的工作，例如：護理師對病人的關懷、教師在百忙中撥冗開導學生，這類具有溫度的情感互動是AI難以提供的。第三類是高端服務，以旅遊體驗為例，未來AR、VR技術或許能讓人足不出戶便可擁有猶如置身在日本賞楓的沉浸式體驗，但真正有能力者仍會選擇實地旅行；教育領域也是如此，雖然未來的線上課程能讓學習體驗更加真實，但對於有能力與資源的人而言，他們依舊會選擇實體課程，因為實際的互動與現場的學習氛圍是線上課程無法複製的。

相對的，以往不少應屆畢業生多從律師助理、事務所助理等入門工作做起，這類職位原本是提供年輕人累積領域知識和實務經驗的機會，但現今由於AI在資料查詢、彙整、撰寫和基礎分析等方面表現優異，以後除非企業基於人才培育之考量，否則這類助理職位恐將越來越少。

孔令傑副院長也分享自己的觀察：「至今不曾看見有企業徵募『使用AI工具師』等職位。因為AI只是輔助工具，任何職務都可以加以應用，特別是相較於以往的數位工具，AI使用門檻相對較低。因此，就個人而言，關鍵在於如何擁有AI思維並善用AI工具，把自己打造為不可取代的存在；企業高層則需理解引進AI技術時所需的數據準備、組織文化適應、員工的接受度等重要環節；而企業主也必須積極導入AI工具與資源，如購買AI平台使用帳號、安排教育訓練等，尤其是建置公司內部的問答機器人，這是推動員工數位轉型與提升企業營運效率的重要助力。」

AI浪潮將重新布局工作崗位，許多在職人士憂心，但孔令傑副院長認為，至少有三大類職業是AI無法取代。 攝影/記者 吳致碩

我，該如何挑選AI課程？

隨著AI浪潮席捲而來，線上與線下的AI課程如雨後春筍般湧現，讓人看得是眼花撩亂，孔令傑副院長建議：「基層同仁可先偏重於實務操作技能類的課程，管理層級則著重在培養戰略思維類的課程。」

他進一步指出，對基層員工而言，AI工具是提升日常工作效率的利器，無論是文本生成、郵件撰寫，還是資料篩選，都應學會善用AI，但在使用前應先了解AI擅長與不擅長的範疇，特別是使用者須具備「把關」的能力，因為AI就像助理一樣是會出錯的。

對管理層而言，運用AI分析市場趨勢、預測客戶需求，以便做出更精準的決策，從而提升企業競爭力，這才是AI真正的價值。為此，孔令傑副院長提醒管理層：「應聚焦結果的實用性，而非糾結於AI背後的運算邏輯，以避免因缺乏信任而影響實際成效；同樣的，高階技術管理者也需跳脫技術本位，改從營收和績效的角度思考，由『提升效率』轉為『創造價值』，以更宏觀的視角論述AI的應用意義，方能獲得企業的支持、順利推動AI進程。

孔令傑副院長坦言：「臺大進修推廣學院提供的課程，不論是研習班、學分班、學位學程或是企業委訓，大多著重在組織層級、團隊協作與思維模式等深層次的培養，而非單純的技巧操作。畢竟，AI 工具的操作無捷徑可言，習慣與之互動後，逐漸摸索出合適的溝通方法才是提升技能的不二法門。」

課程採三層次架構，讓學員循序漸進

事實上，臺大進修推廣學院規劃的AI相關課程採循序漸進的「三層次」架構：首層是技術基礎，利用一、兩堂課，讓學員掌握AI工具的基本操作；第二層深入思維層次，探討AI工具的核心原理與應用範疇，個人學員藉此理解工具如何協助協助日常工作，而管理階層則能從中看見其他企業或組織的成功案例，並思考應用之可能性；第三層是養成全方位的策略思考，透過個案研究，激發學員相互討論，例如：「為何有企業成功，也有企業失敗」，這需綜合考量產業特性、組織條件、合適工具與挑戰等多方面因素。

AI浪潮席捲而來，孔令傑副院長建議：「基層同仁可先偏重於實務操作技能類的課程，管理層級則著重在培養戰略思維類的課程。」 攝影/記者 吳致碩

孔令傑副院長表示，第二層與第三層的AI思維培養、不同產業的應用與深化以及判斷企業導入的可行性就是我們的教學核心。以影像辨識技術為例，在製造業的瑕疵檢測中，由於大多數的企業主擁有穩定的生產流程與大量數據作為支撐，使其取得顯著的成效；但若將影像辨識技術運用至零售業評估顧客人流時，因其效益難以量化，未必適用於所有店鋪。

他強調:「透過不同產業的個案研究與學員們的腦力激盪，這樣教學方式有助於決策者建立務實的AI應用觀點，既可避免盲目跟風，還能依據企業自身條件與實際需求，做出明智的決策。」

量身設計企業委訓課程，對接產業實際需求

相較於坊間課程，孔令傑副院長認為：「臺大進修推廣學院的優勢在於教學資源的豐富性和跨領域整合的能力。」例如，在法律領域，可探討AI發展衍生的新興法律議題，包括監理制度、隱私保護等；在生物農業方面則結合IoT技術、影像辨識等，藉以開創智慧農業的新典範；在經營管理領域，不僅教授如何在產、銷、人、發、財等部門應用AI，更引導學員思考如何在企業流程中整合AI、推動數位轉型。

此外，企業委訓亦是臺大進修推廣學院的特色之一。孔令傑副院長透露，與一般AI課程相比，企業委訓更能精準地對接產業需求，提供客製化的解決方案、培養主管的AI思維，協助他們在數位轉型過程中做出正確的決策；特別是隨著企業對ESG（環境、社會、治理）的重視，AI倫理和素養也融入課程中，讓學員不僅關注AI的經濟效益，還能在應用過程中體現社會責任。

他成竹在胸地說：「我們希望能善盡大學社會責任，提供優質的學習內容。臺大教授知識淵博、經驗豐富，我相信每堂課都是坊間難得一見的珍貴內容。」