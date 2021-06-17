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6月17日疫情懶人卡／北市聯醫染疫醫傳發燒40度 高鐵首例站務員確診

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月16日疫情懶人卡

▌影／北市聯醫染疫醫傳「發燒40度、雙肺浸潤」 院方急說明

台北市立聯合醫院陽明院區本月8日驚傳急診室醫護人員，在協助確診病患急診、插管時不幸被感染，今日更傳出其中1名感染醫師發燒到40度、雙肺浸潤等危急狀況，陽明院區醫務長何清幼晚間回應，已對確診同仁做最妥適的安置治療。...more

▌高鐵首例站務員確診！ 知情員工：是台北站的實習生

我國疫情嚴峻，交通場站紛紛中鏢，今天傳出高鐵新增一名確診。有內部員工向本報證實，為台北站站務員，且是一位實習生。對此，台灣高鐵公司僅表示，以衛生單位或疫情指揮中心疫調為準，至於匡列事宜，均依照疫調機關規定辦理。...more

新冠肺炎 COVID-19

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