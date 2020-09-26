中秋連假最高潮！放電天堂「來新北 音樂盒‧野餐」 10/4玩樂攻略懶人包

2020新北市河海音樂季系列活動最終場，「來新北 音樂盒‧野餐」將在10/4（日）於新北大都會公園登場。當天精彩活動從下午四點開到晚上十點，本篇將提供參加這場野餐音樂派對懶人包，內容包括活動卡司陣容、遊樂設施、美食、穿搭、美拍野餐專區及交通資訊等，快準備好野餐盒，來「新北大都會公園」玩樂、聽歌、吹風，體驗最chill的戶外野餐音樂會吧~

1. 精彩節目唱到翻天

野餐、踏青，當然要有音樂相伴！10/4的新北大都會公園的音樂表演舞台，市府融合四季日月概念，打造了超酷炫光影舞台，包含「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫、鐵肺公主「戴愛玲」、屢次入圍金曲獎最佳樂團的「旺福」樂團、曾獲金曲獎最佳年度歌曲與金馬獎最佳電影原創歌曲的雙金創作歌手「Suming舒米恩」、新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」、獲得2018海洋大賞的「MAFANA」樂團，以及曾以雙人組合棉花糖樂團入圍金曲獎主唱「小球（莊鵑瑛）」接力開唱。從下午四點開始到晚上10點，超狂卡司陣容，免費戶外開唱，快準備卡位，還猶豫什麼？

蘇慧倫、戴愛玲、旺福樂團就在新北大都會公園開唱！ 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

2. 特色景點玩到沒電

堤坡樂園溜滑梯。 圖／高灘處 提供

占地24公頃的新北大都會公園，是這次「來新北 音樂盒‧野餐」的舉辦場地，它擁有全台最大的全齡化堤坡滑梯公園，數十組的動物造型溜滑梯，而最吸引民眾注意的就是高度7公尺的滑草場，和獼猴造型的管狀溜滑梯，適合一家大小放電玩樂！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

除此之外，公園連接20公里長的二重環狀自行車道、幸福水漾公園、越堤綠廊、婚紗廣場等，遛小孩、曬寵物通通OK，大片的青翠綠地可說是野餐首選聖地！怕曬的市民朋友別擔心，這場活動市府貼心地在草皮上搭建「巨型藝術天幕」，讓遊客自在地享受邊聽音樂，邊享受胖卡美食、盡情野餐，愜意的享受人生~

3.美食攤位、餐車齊聚大都會 吃吃喝喝超滿足

除了舞台上精彩的演出之外，活動當天現場還會許多人氣特色市集及胖卡美食攤位、餐車要滿足大家的味蕾，從Pizza、蛋糕到啤酒、飲品應有盡有，讓全家一起出遊野餐的民眾不用大包小包的準備野餐餐點，也可以在現場找到最美味的各種餐點喔！

這次「來新北 音樂盒‧野餐」特別與「有趣市集」合作，將帶來數十攤特色美食，融合了台式創意與異國料理，讓你從下午兩點到晚上十點，一路品嚐各式美食佳餚，不管你喜歡什麼樣的料理，都可以在現場找到最適合你的菜。

W。痴甜點。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

元濱大叔滷味專家。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

Mundane 沒有靈魂的餐車。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

4.野餐tips必備碎花單品+草編帽 打造美拍專區

都會時尚野餐已蔚為風潮，而參加這場戶外野餐音樂活動，穿搭也是一門技巧，只要選對顏色，拍照看起來畫面協調，一定會成為IG上的熱門照片。例如，穿上白色或是牛油果綠等小清新、馬卡龍色系，還有保證流行的藤編草包及草帽、渡假風的羅馬涼鞋，整體搭配就是油畫少男少女本人。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

女孩們穿著裙子怕曝光，也可以使用準備好的小道具擺拍，草帽拿來擋著裙襬，頭頂換上墨鏡或是少女系的髮箍，整體造型更完整也更搶眼！而藍色的單寧商品搭配上百搭小白鞋，牛仔風在今年簡直是大熱，帥氣歐美部落客都這樣穿，休閒中帶有叛逆不羈個性風格。幻想自己就在南法鄉村，準備一些「擺拍神器」，例如國外的報紙、雜誌，裝滿法國麵包的牛皮紙袋，還可以準備一些竹籃、有蕾絲邊的傘、漂亮的木質摺疊桌、椅子，甚至準備主題氣球、小帳篷，增添野餐的細節。高段班的朋友，也可以搭配首飾、髮帶，這些小心機的搭配，完全可以增加野餐的儀式感。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

5.捷運站步行30秒即達 交通超方便

有吃、有玩、有聽、有逛的「來新北 音樂盒‧野餐」，該怎麼去呢？為避免車潮壅塞，新北市府建議民眾盡量使用大眾交通工具前往活動現場，只要搭乘【機場捷運】到A2三重站，從1A出口步行30秒即可抵達；或是選擇【捷運中和線】從三重站1號出口步行100公尺就能加入野餐的行列。

【捷運中和線】三重站或是【機場捷運】三重站，都可以在2分鐘內步行抵達會場。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

喜歡運動的市民朋友，可以騎Youbike順著二重環狀自行車道到現場，並將車歸還在捷運三重站三號出口旁的停車柱。

捷運三重站三號出口提供32輛Youbike停車位。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

此外，搭乘公車也能來野餐喔！大都會公園旁鄰近的公車站牌包含【捷運三重站】、【菜寮(重陽路)站】、【菜寮(重新路)站】共有28路公車可達，不過搭乘公車，要步行的距離就稍遠一些，約650公尺，須走10分鐘左右。

【來新北 音樂盒‧野餐】詳細交通資訊地址：新北大都會公園（新北市三重區疏洪東路一段）1.捷運：●捷運中和線三重站出口即可抵達。●機場捷運線A2三重站，從1A出口即可抵達會場。

2.公車：●捷運三重站：62、227區、232、264、640。●菜寮(重陽路)站：14、 227、227區、232、292、292副、621、640、662、803、806、1212、忠孝幹線。●菜寮(重新路)站：14、62、11、227、264、292、66、622、636、638、639 (801、803、820、857、1209、1803、9102、F301及忠孝幹線。

3.Youbike：捷運三重站(3號出口)