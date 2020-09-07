電動機車生力軍，全球銷售第一，電池永久免月租費

能海電能科技公司發表全台首部輕型快充電動機車，型號為EV-50。

圖／能海電能科技 提供

EV-50為普通輕型電動機車，採用TES公規快充系統，提供電動機車快速補電功能，充電20%到80%僅需10分鐘。亦可使用一般110V進行充電。快充充電收費每分鐘2元。使用家用充電器，每公里里程電費僅需0.1元(0.1元/公里)。

EV-50配備前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，上市價格僅需39,900(含稅)，車身含電池重量約80KG，牽行不費力，特別適合婆婆媽媽購物、短程代步等需求。EV-50為車輛及電池一併出售，不用每月付電池租金，顛覆現行市場上換電或快充之快充機車皆需每月支付電池費用的車電分離販賣模式。

電池免月租，讓消費者不用再因為昂貴月租費而阻礙使用電動機車之意願。有助提升電動機車在機車市場的佔有率，有助減少污染源，改善空氣品質。為環保盡一份心力。

EV-50搭配使用長利科技公司生產的60V20Ah國產鋰鐵電池(約1.2度電)；該電池組已通過CNS15387測試且為100%國產電池芯，EV-50續航里程可達50km (定速30km)，並且電池組提供三年保固。

能海電能科技公司的電動機車充電站將與裕電能源合作，除了能海自建充電站外，亦可至全台yes來電及中油充電站共117站使用，能海與裕電的合作將提供更優良的充電環境與服務。

圖／能海電能科技 提供

V-50特色●國產鋰鐵電池，60V20Ah(1.2度電)，已通過CNS15387測試。●免繳月租費。●配備前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，購物、出遊兩相宜。●上市限量促銷價39,900(含稅)，為電動機車中價格最親民。●即日起開放預購(預購專線0800588808)。