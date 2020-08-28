北部流行音樂中心隆重開幕　啟動臺灣流行音樂產業引擎

圖／文化部 提供

北部流行音樂中心今（27）日舉行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得及臺北市長柯文哲親臨現場，共同見證臺灣流行音樂產業歷史性的一刻。開幕儀式以融合AR擴增實境互動科技，搭配虛擬樂團演出，帶給現場及線上直播收看的觀眾新奇體驗，展現科技感十足的舞臺演出效果。

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總統蔡英文表示，這棟建築物，從無到有，從沒有聲音，到它「開口唱歌」，幕後參與興建工程的工作人員一定最有感觸，也最有成就感，每一磚、每一瓦，不只是蓋一棟建築物，蓋的是臺灣流行音樂的未來，是一棟會唱歌的建築。北流的開幕是中央和地方共同合作，投資臺北，建設地方的典範，代表著臺灣流行音樂，即將重新啟動。未來北臺灣和南臺灣，都會有流行音樂的基地，期待在民主自由的臺灣，流行音樂會在政府支持下，蓬勃發展。蔡總統也特別提到「有抽到藝FUN券且還沒有使用，或還沒有用完，可以用藝FUN券買票進場，好好的享受臺灣流行音樂的魅力」。

行政院長蘇貞昌表示，北部流行音樂文化中心的開幕，感謝非常多人持續的努力，讓所有喜愛音樂的人能有個舞臺，做最精彩的演出。除了北部流行音樂中心，南部的海洋文化及流行音樂中心也將於年底開幕，北流的場地適中，是讓準備躍升至小巨蛋表演的音樂人，最適合施展的舞臺，相信在董事長黃韻玲率領的團隊，以及所有音樂人的努力下，臺灣的流行音樂產業將獲得最好的展望與未來。

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文化部長李永得表示，「北部流行音樂中心開幕最大的意義，是為臺灣流行音樂產業帶來一部最新、最現代、最科技化的引擎。」北流從選址、規劃設計、動工興建，總共花了17年，感謝歷任文建會主委、文化部長、臺北市長及音樂等各界人士投入，一棒接一棒的努力，才有現在的成果。感謝總統及院長到場，為這部引擎添加無限的能源，相信自此之後，臺灣流行音樂產業的發展可以走得更快、更廣、更高、更永久。

臺北市長柯文哲表示，北流包含展演、錄音室、排練場都經過設計，除了作為表演基地外，也將成為臺灣流行音樂人才訓練的重要場域，並藉由流行音樂文化館，呈現臺灣流行音樂的歷史脈絡，打造成一個完整的音樂園區。

文化部表示，興建「北部流行音樂中心」與「海洋文化及流行音樂中心」同屬新十大建設重點項目，由文化部主辦，分別委託臺北市政府及高雄市政府代辦硬體工程與軟體配套計畫，並稱「臺灣流行音樂產業的雙引擎」；今「北部流行音樂中心」開幕後，「海洋文化及流行音樂中心」也預計將於109年完工後陸續開幕，正式與國人見面。

面對數位科技發展，流行音樂產業商業模式及樂迷消費習慣改變，現場展演活動是現今流行音樂產業的重要環節，考量歌手及樂團養成之實務需求，北部流行音樂中心是臺灣首座可容納6,000人的流行音樂專屬表演場館，也是作為臺灣流行音樂歌手及表演團體站上臺北小巨蛋前的舞臺，邁向國際的里程碑，文化部期許北部流行音樂中心未來能成為臺灣流行音樂產業的重鎮，亞洲流行音樂新地標。

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文化部表示，為落實專業治理，使流行音樂表演場館能真正符合流行音樂產業界的需求，北部流行音樂中心未來將由行政法人臺北流行音樂中心營運，該中心具備流行音樂專業能力，貼近產業動態，未來一定能在人才、資金、展演、市場、通路、觀光、國際交流方面發揮聚落效應，帶動臺灣流行音樂產業的蓬勃發展。

北部流行音樂中心由表演廳、流行音樂文化館和產業區三大場館組成，表演廳提供專屬流行音樂演出表演場地、流行音樂文化館呈現臺灣流行音樂光榮歷史與各種面貌、產業區則提供「人才培育」基地，並以可容納3,000人的戶外廣場連結各館區，集結表演、展示、娛樂及人才育成等多種功能。

文化部指出，設備齊全的表演廳是北流的一大特色，包含「電動升降舞臺」、「專業音響」、「隔音門」、「母桁架」等符合流行音樂產業生態及國際級專業演出需求的「舞臺四寶」，不僅大幅提升演唱會品質，更滿足各式展演規劃與舞臺需求，加以整合5G科技與創新應用，北部流行音樂中心亦將成為最具未來感的流行音樂展演示範場域。