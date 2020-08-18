安心旅遊首選臺中 自由行安心旅遊補助創佳績

臺中領先全臺創佳績

安心旅遊補助於7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動的旅館或民宿，每晚每房折抵新台幣1,000元，臺中市政府觀光旅遊局配合安心旅遊補助，整合產官資源進行全域式觀光行銷，自7月起推出多支臺中城市行銷觀光影片，並在7月8日、9日分別於臺北市、高雄市辦理「安心旅遊 首選臺中」推介會，截至8月14日執行進度，全臺民眾共計已在臺中市申請了安心旅遊補助額度達15萬9,896間房，使用補助金額約新臺幣1億5,980萬元，臺中市目前執行進度名列前茅。

彩虹眷村。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

臺中國家歌劇院。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

高美濕地。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

中市府觀旅局林筱淇表示，臺中市安心旅遊補助搭配臺中購物節及振興券臺中十倍奉還超值優惠，全臺民眾反應踴躍，第一波安心旅遊補助額度用罄，市府於7月23日迅速申請第二次新臺幣8仟萬元補助後，緊接著再度完成第三次新臺幣8仟萬元補助申請，市府妥善規劃掌控期程，使全臺民眾到臺中觀光時都可以十分便利的申請安心旅遊補助及各項優惠活動。

山岳旅遊首選臺中。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

逢甲國際觀光夜市。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

益民一中商圈。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供

此外，中市府於下半年將舉辦一系列精彩活動，如：八月好湯溫泉季、九月自行車嘉年華、十月國際舞蹈嘉年華、十一月國際花毯節等叫好又叫座的大型節慶活動，同時也將力推觀光藝文展演、觀光商圈集客振興計畫，無論是親子家庭、長青族、文青、陽光男/女孩、網紅網美、旅遊行家，臺中絕對是民眾國內旅遊首選。各項臺中市安心旅宿業者名單及安心遊旅加碼優惠情報，公布於臺中觀光旅遊網( https://www.tourism.taichung.gov.tw )，提供全國民眾查詢。

臺中市政府廣告

臺中麗寶樂園。 圖/臺中市政府觀光旅遊局 提供