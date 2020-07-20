新北微笑山線 親子玩山趣

後疫情時代，周末假期親子家庭又有哪些新選擇呢？新北市政府觀光局持續打造旅遊品牌，繼「青春山海線」及「淡蘭古道」後，今年再推出全新的旅遊品牌─「微笑山線」，串聯新北市南部各區，共同倡議「全齡樂遊、共創山林」，邀請親子家庭來趟低碳的「近鄰旅遊」，踏出家門即走入山林，一起感受自然美學帶來的新風貌。

市長侯友宜推薦親子來趟低碳生態旅遊。 圖／新北市政府觀旅局 提供

新北市境內擁有豐富的山林資源，本次推出的「微笑山線」是一條串聯起樹林、鶯歌、三峽、土城延伸到中和、新店以及深坑、石碇、平溪等地，呈一微笑曲線的登山步道。新北市大眾運輸系統發展日益完善，特別推薦親子家庭利用假期，搭乘大眾交通工具抵達「微笑山線」，不僅不會塞車，還兼具環保節能、減少碳足跡等優點，共遊漫步創造不一樣的山林體驗。

走在三峽老街，就好像進入時光隧道，相連不斷的紅磚拱廊、古色古香的建築，令人油然而生思古情懷，留連忘返。 圖／新北市政府觀旅局 提供

微笑山線三大核心精神為「親山」、「親近」、「親密」，希望親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係。

新北市市長侯友宜表示「親子家庭把握新北市便利的大眾運輸系統，一起來趟『綠能』的『近鄰旅遊』。」全家一起走入山林，讓心歸零，共創紓心新生活。

荒野保護協會榮譽理事長李偉文認為「山林是幫助孩子五感及天賦啟發最好的途徑之一。」透過親子山林共遊，將助於孩子發展天性，一起凝聚幸福新關係。

步在三峽鳶山步道，巧遇黑翅細蟴停留在花蕊上休息。 圖／新北市政府觀旅局 提供

新北市政府觀光旅遊局與親子天下合作，從8月開始到12月，總共規劃8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，邀請家有6-12歲孩子的家長把握周末時光共學共樂。活動規劃兼具「體驗生態」及「凝聚在地文化」兩大特色，從步道健行，認識生態物種、尋訪古蹟到手作體驗藍染、鹽滷豆腐、手拉坏等，一起陪伴親子家庭度過充實周末時光。微笑山線親子玩山趣體驗活動即日起開放報名，報名請至新北市觀光旅遊網（ http://tour.ntpc.gov.tw ）查詢。

從三峽鳶山步道頂端往山腳下看去，美景一覽無遺。 圖／新北市政府觀旅局 提供

【步道小檔案】1.土城-朝山步道進入大自然美好之中，並探訪著名的承天禪寺，感受古樸幽雅的石板路，舒適平緩，同時在著名的桐花公園進行感官自然體驗，透過觸覺、味覺及嗅覺幫助孩子認識大自然啟發五感。2.樹林- 大同山步道新北百萬美景吸引不少登山客、鐵道迷以及單車愛好者流連忘返，邀請親子一同進入樹林區環境與歷史空間之中，因為那不僅是市鎮的地方特色，更是你我共有的在地文化資產。3.三峽- 鳶山步道超夯打卡點，雖高度僅有三百多公尺高，卻非常適合親子家庭在假期中遠離塵囂進入山林之中，俯瞰大台北地區的繁榮景緻，走進三峽老街體驗在地文創藝術所帶來的樂趣，更幫助孩子對在地文化及土地的認同與珍惜。4.鶯歌- 孫龍及鶯歌石步道在山林間享受森林樂活，沿著步道走，一路鳥語花香、樹木扶疏，讓繁忙現代人紓解平日壓力，放鬆心靈悠遊山林樂趣，此外親子可於鶯歌老街一同體驗百年傳統技藝，增長歷史與在地文化知識外，更凝聚親子幸福時光。(廣告)