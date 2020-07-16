秒懂台北好康加碼

文 / 台北市政府 提供

台北市政府響應中央發放振興三倍券，因為優惠太多，一次清楚說給你聽
敬老、愛心卡
持電子票證消費，中央+2000元、北市再+1000元
台北高中職生
登錄數位學生證悠遊卡號，中央+2000元、北市再+1000元
來台北一起GO
7月15日至8月31日至臺北市消費，登錄發票、加入LINE@集點或使用悠遊付支付，就有機會抽中Audi A1百萬名車、212台Gogoro VIVA Lite、20台禾聯65型4K量子點液晶顯示器、616份超值福袋及14台iPhone SE等總價值超過新台幣1200萬元的大獎！

敬老卡愛心卡嗶三千、領三千

敬老卡、愛心卡加碼常見QA。 圖／聯合報 製表
敬老卡、愛心卡加碼常見QA。 圖／聯合報 製表

一卡一付衝振興，青春無現加碼金

高中職學生卡加碼常見QA。 圖／聯合報 製表
高中職學生卡加碼常見QA。 圖／聯合報 製表

台北GO了沒！

圖／台北市政府 提供
圖／台北市政府 提供

安心旅遊方案：
（一）旅宿業消費滿額週週抽電動機車：
7月15日至8月31日憑台北市「合法旅宿」消費滿額的發票，還可以週週抽電動機車！

（二）住安心旅宿、送雙層觀巴乘車券：
7月1日起民眾只要入住參加台北市加碼好禮的「安心旅宿」，當次住宿消費滿千，將限量加碼贈送價值600元的雙層觀光巴士24小時乘車兌換券，數量有限，送完為止。

（三）遊101，送雙層觀巴單次票：
6月15日起，凡參加台北101觀景台國人優惠活動之旅客，特別加碼贈送雙層觀光巴士單次票兌換券，每日限量1000張，讓民眾一起體驗「登高望遠遊臺北」的恣意快感，數量有限，送完為止。

（四）旅遊套票打折：
1、永康商圈的「安心旅遊，祈願永康」2組套票，現折50%。
2、8月底前「北北基好玩卡高鐵聯票」，買北北基好玩卡套票優惠價只要600元，搭配65折高鐵來回票，現省2,480元。

（五）歡樂銅板價玩景點：
民眾只要上北北基好玩卡官網或KLOOK官網購票就享有「銅板優惠價」，鼓勵民眾攜家帶眷前來台北旅遊。

台北市場館「歡樂銅板價」暑期優惠整理

圖／聯合報 製表
圖／聯合報 製表

備註：
1.除自來水園區外，上述場館/貓纜票價優惠期間為109年7月15日至8月31日止。
2.購買方式：僅可線上購買，可上北北基好玩卡官網安心旅遊專區KLOOK官網

（六）17條安心旅遊路線：
北市推出10條台北經典遊程、4條芬多精休閒步道、3條河濱單車輕旅行路線，40處商圈、夜市等鼓勵民眾安心GO。

（七）參團來台北旅遊送團客大禮包：
7月15日至8月31日，參團來台北旅遊，就送價值3,495元團客大禮包，限量2萬份。

台北GO了沒！
更多北市「安心旅遊專案」、「夏季大型活動」訊息可至台北旅遊網官網查詢

來台北 一起GO

圖／聯合報 製表
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圖／聯合報 製表
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圖／聯合報 製表
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