貫穿南北高雄 自由、復興路通車
縫合都市發展，第71期市地重劃區歷經3年施工，自由路與復興路正式通車！自由路到復興路段長約355公尺，經過7個交叉路口，當初遷改過程艱辛，排除萬難打通後，不只分散九如、中山路車流，還能串連長明及後驛商圈，未來發展無可限量。
高雄市長韓國瑜感謝各界投入與包容，開通後將可消弭高雄車站前後兩側，數十年來的阻隔與不連貫，提升土地價值和經濟活力。
第71期重劃區開發，將原本鐵路用地開發成商業區與50米寬的生態綠廊道，曾經是南北交通大動脈的南部起點「帝冠式」舊高雄車站，將重新移回新高雄車站的中軸線，新舊車站並存融合成為高雄核心地標。
市府團隊致力貫徹路平、開闢道路、拆除陸橋以縫合空間，中華地下道填平工期從146天縮短為35天，兼顧用路人權益，高效率解決三鳳中街商圈交通動線，也大幅改善南北向交通壅塞，為都市發展注入強心劑。
鐵路地下化是高雄市蛻變的關鍵。韓國瑜強調，政府存在的目的，是服務市民與企業，盼提升都市景觀風貌與居民生活品質。
高雄市政府過去一年半，以高效率完成一連串工程，陸續拆除青海、青年、自立、大順、自強、維新6座陸橋，還填平左營、中華2處地下道，並開通中庸街及同盟路涵洞填平等，如期如質完成各項施工，貫通高雄南北交通好便利。（高雄市政府新聞局廣告）
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