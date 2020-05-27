拉近防疫「心」距離 高雄多元振興開展新生活
今年初，新冠肺炎震驚全世界，全球各地產業遭受巨大衝擊，導致經濟發展停滯、疲軟，在延燒數月的疫情中，臺灣也難以置身事外，然而，國人展現堅韌的意志力量，齊心防疫、擊敗疫情，使得國內防疫表現格外亮眼、有目共睹，獲得世界各國高度稱許與肯定。
面對新興病毒侵襲，高雄不敢輕忽大意，超前部署、快速因應，是全臺首個一級開設疫情緊急應變中心的地方政府，4月在敦睦艦隊爆發群聚感染，左營軍港首當其衝，熬過這波嚴峻的考驗，高雄至今維持六都中唯一零本土感染，市府市民通力合作下，齊力防堵破口，成功戰勝病毒。
隨著臺灣連續多日未現確診病例，各行各業重新活絡，久違商業活動再現，人民生活步入正軌，後疫情新生活之際，高雄從保持社交距離，藉多元振興拉近心的距離、開展新生活，就攤商紓困、商圈振興、稅務減免、農漁推廣、文藝補助、國旅復甦等各層面，面面俱到陸續提出振興補助方案，減輕市民及產業負擔和損失。
首先，從2月到4月，經發局針對41個公有市場租金減半，目前共減收660萬、減輕4,274名攤商負擔，並投入600萬進行商圈改造與行銷；財政局提出房屋稅、娛樂稅、地價稅等，調降減徵、分期繳納或緩繳方案，推出六都首創「中小企業紓困貸款利息補貼方案」，協調高雄銀行與8家公股銀行，申請1年最高100萬元的利息補貼。在防疫就業上，勞工局也加碼「暖心計畫」，幫助挺過產業寒冬。
市長韓國瑜表示，市府全力防疫同時，也想辦法振興經濟，他已要求經發局研議使用促產基金5,000萬，針對觀光、文化、商圈、夜市等領域制定振興計畫，增加誘因提振買氣，讓5,000萬元發揮最大效益，「經濟冷冰冰、商業疲軟，對百工百業的市民來說相當辛苦，市府有責任帶頭振興經濟」。
針對農漁推廣，海洋局開放漁民生活補貼方案申請，並加發漁會獎勵金，祭出「水產品國內運費補助計畫」，補貼國內宅配運費，用實際行動幫助漁友行銷。同時，整合建置「高雄首選」電商平台，大力推廣農漁產品，農業局也投入500萬經費補助16處市場進行「批發市場振興計畫」，協助傳統市場加強競爭力。
對於強烈衝擊的觀光旅遊，高雄率先全國以軍公教國旅為標的，準備安心旅遊、物超所值的兩項預購專案，主動出擊振興國旅，方案1整合9家觀光旅館，推出每套8,000元「聯合商品券」，觀光局加贈800元及免費升等房型，可用於住宿或餐飲；方案2整合32家一般旅館，「買8,000元住6晚」加碼再送1晚，一般旅客憑信用卡消費也可同享優惠，各限量500套，相關訊息可上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。（高雄市政府新聞局廣告）
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