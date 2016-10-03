災害防救法傷病給付 自「治療當日」起即可請領給付

2016-10-03 13:44 經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導



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近日接連幾個颱風陸續在各地傳出災情，為提供災區勞工及時經濟照顧，勞動部勞保局今天表示，《災害防救法》針對天然災害發生時已參加勞工保險者，於「災區」因天然災害導致傷病不能工作，且未能取得原有薪資，便可自治療日起，向勞保局請領災害防救法的傷病給付。

勞保局表示，災害防救法傷病給付指的是，自不能工作治療日起即可請領，而且無論普通傷病或職業傷病有「門診治療」即可請領，給付期限最長可請領6個月，有別於勞工保險傷病給付須自不能工作或住院的第4日起核發。

勞保局進一步指出，如果勞工領滿災害防救法傷病給付上限6個月後尚未痊癒，如符合勞保傷病給付的請領要件，則仍可再申請勞保傷病給付，且災害防救法的傷病給付不併入勞保傷病給付的請領期限。

不過，有關「災區」的範圍是依行政院公告為準，但為擴大保障範圍，該項給付追溯自2015年8月6日起施行。

勞保局特別提醒，申請人應填寫「災區受災勞工保險被保險人傷病給付申請書及給付收據」，連同傷病診斷書，於信封上註明「○○天然災害申請案件」(例如：尼伯特颱風申請案件)由投保單位蓋章後寄送該局。申請書可至勞保局各地辦事處索取，亦可在該局全球資訊網下載使用。