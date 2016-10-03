又現五字頭量 台股漲67點收9,234

2016-10-03 13:43 經濟日報 記者葉憶如╱即時報導



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美股上周五大漲，激勵日股開高走高，台股今早也止跌回升，尤其美國費城半導體大漲1.58%帶動，最大權值股台積電（2330）一開盤漲逾1.64%，領電子權值股齊聲上攻，光電與半導體漲勢凌厲，加權指數跳空開高，中場一度漲90點至最高9,256點，但隨後有賣壓出籠，終場加權指數上漲67.35點收9,234.2點，日成交量萎縮，再現五字頭，僅547.55億元。

德意志銀行金融危機前銷售有毒的抵押貸款債券，一度外傳與美國監管當局和解達成裁罰減少至54億美元共識，不過據了解，雙方尚在協商中，不過上周五美股四大指數齊聲反彈，仍激勵亞股今日重返上漲行列，台股開盤以上漲52.07點報9,219.52點開出，一開盤就收復9,200點大關，食品與光電股最強，光電股其中面板股龍頭友達（2409）大漲逾5%，帶動下，二線彩晶（6116）攻上漲停板，食品在龍頭股統一（1216）強漲逾2.7%站上60元大關下，帶動泰山（1218）跳空大漲近7%、鮮活果汁-KY（1256）亦漲逾2%，類股平均漲幅逾1.65%。

其餘包括美律（2439）、偉訓（3032） 、同欣電（6271）等一度亮燈漲停。

不過，中場過後電機電器股漲多拉回，尤其飆股大同（2371）爆大量翻黑備受關注，玻陶、汽車、航運也由紅翻黑，華航（2610） 馬尼拉飛桃園航班1日晚間降落時疑機尾碰觸地面重飛，華航董事長何煖軒說，配合調查、深加檢討，今日依舊小紅，不過，慧洋-KY（2637）跌逾2%、新興（2605）跌逾1%，整體運輸股仍顯弱勢。 台塑 （1301） 河靜鋼廠今年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，民眾抗議再起，今日與台化都未受事件衝擊依舊有紅盤表現。