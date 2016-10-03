影音／66廠商來台投資 金額逾1600億

2016-10-03 13:35 經濟日報 記者 蕭伯欽／3日報導



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今年經濟部再度召開了全球招商論壇，同樣吸引大批國外廠商參加，經濟部長李世光也宣布，未來三年之內，將會有66家廠商，投資金額上看1660億元，並將創造約1.5萬個就業機會。