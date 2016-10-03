樂陞全額交割是「落井下石」？ 櫃買：未祭分盤交易

2016-10-03 13:24 經濟日報 記者葉子菁╱即時報導



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樂陞（3662）明（4）日將打入全額交割股，不少投資人、小股民不滿，認為櫃買中心此舉是「落井下石」，讓樂陞股票的流通性更差，股價將難回升，更可能是股票下櫃的前兆。

對此，櫃買中心副總黃炳鈞中午回應，櫃買中心祭出此處分的出發點是為了交易交割的安全，也因為考量樂陞流動性的問題，並沒有處以分盤交易。

所謂的全額交割股，亦即投資人買進樂陞時，需先繳交全額股款，證券商才會接受委託，代為買進；賣出時也要先繳交股票，證券商才會接受委託代為賣出，且不接受信用（融資、融券）交易、當沖交易。

黃炳鈞指出，櫃買中心作為主管機關，任何處置都盡量以不影響市場交易為主，針對樂陞此種案件，最重要的就是監督樂陞公司資訊透明，並且維護交易交割安全，也因為考量到樂陞股票的流動性，並未祭出分盤交易。

黃炳鈞表示，樂陞案演變至今，若櫃買中心都沒有相關做法，投資人就會批評櫃買中心坐視不管，而櫃買中心的原則就是照市場該有的機制去運行，祭出全額交割股的處分，是讓市場不論是多方或是空方，大家的交易交割都不會出現違約的情況。

黃炳鈞強調，櫃買中心目前要求樂陞每日報告其資金狀況，必要時也會在市場做重大訊息讓投資人了解。樂陞處分旗下Tiny Piece尾款22億元延後付款時間至10月31日，不過，樂陞也表示，期間對方將分次付款，完成剩餘款項支付，股權交割部分，則依據對方支付款項進度，等比例進行分次交割，若樂陞提前將資金全數回收，就可以提早恢復正常交易。