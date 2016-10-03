國際資金愛亞洲 9月再吸金11.7億美元

2016-10-03 13:11 經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導



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上周外資對亞洲的態度，依舊是偏愛東北亞與印度股市，包括台灣與韓國雙雄再度獲國際資金淨流入，印度股市更是大舉吸金近7.6億美元，榮登亞股吸金冠軍；外資對東南亞市場則是賣超幅度明顯縮小，菲律賓甚至轉為資金淨流入。

整體來看，國際資金自6月以來明顯回流亞股，整個9月再吸金逾11.7億美元，連續吸金月數推升至第4個月，顯見亞股在基本面與獲利佳、殖利率高、基期低等多重優勢下，成為下半年外資主要瞄準標的。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞（Jeffrey Roskell）指出，市場預期聯準會要到年底前才可能重啟升息循環，紓緩全球資金的緊張情緒，隨時間進入第4季全球銷售旺季，亞股有望超標演出，吸引國際資金重返亞洲市場，根據統計亞洲市場歷年各月表現，無論亞股、港股、陸股在10月都能上演旺季效應助漲戲碼，平均漲幅均逾4%，H股甚至高達7.5%。

羅傑瑞表示，之前亞股動向主要視國際市場動向為主，不過，近期在陸股題材與利多不斷之下，預期十一長假後，亞股將由陸股接棒拉抬漲勢；根據中國9月公布財新PMI回升至50.1，為連續三個月擴張，經濟持穩將有利資金持續回流亞洲，另外，中國六中全會即將登場，又有人民幣正式納入SDR、深港通上路等利多題材帶動，亞股與陸股漲勢可望延續。

羅傑瑞進一步指出，雖然陸股上周受流動性收緊與長假前持股意願下滑，上證指數再陷3,000點關卡保衛戰，但事實上，包括旅遊、零售、餐飲等消費類股不甩大盤膠著走勢，躍升為盤面熱點，表現領先大盤，可預期市場看好十一長假、1111光棍節與農曆新年等消費旺季效應，將有利帶動相關題材持續表現，進而推升亞洲周邊市場的第4季旺季多頭走勢。