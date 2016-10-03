李世光：台化彰化廠符合縣府最嚴格規範

2016-10-03 13:08 經濟日報 記者張為竣╱即時報導



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對於台化彰化廠爭議，經濟部長李世光表示，目前從彰化縣政府最新、最嚴格的規範，台化看起來是符合的。

李世光表示，經濟部與環保署都對此事非常重視，一直不停與彰化縣政府、台化進行各種溝通與協調。

李世光說，「到目前為止，縣政府放出最新、最嚴格規範，台化看起來是符合的。」

李世光表示，根據憲法，每個經濟發展都必須同時兼顧環境，產業發展兼顧經濟成長、就業、環保，是經濟部推動產業一向的重要政策。