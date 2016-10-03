月子中心六年成長一倍 逆勢獨紅

2016-10-03 13:06 經濟日報 記者郭及天╱即時報導



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景氣不佳，多數產業在門市據點多呈縮編，不過，月子中心則是異軍突起，六年來增加超過一倍。近年來台灣受到少子化影響，坐月子的觀念越來越受到重視，許多產婦首胎年齡不斷增加，口碑好的月子中心，要在預產期的六至七個月前就需預訂，否則「一床難求」。

欣元商仲研展部調查，產後護理機構（俗稱月子中心）在2009年全台只有94家，到2015年已增加到201家，家數增加113%，雙北市占全台總家數的一半，近幾年以每年約15%的速度成長。欣元商仲總經理焦文華表示，月子中心目前是少數能持續成長的產業，近一年來欣元就已促成三筆交易，有展店需求的委託月子中心業者有10家之多。

本次調查發現，展店熱門的區域以雙北市為主，桃園、新竹次之，中南部則以台中、台南、高雄等大都會區為主，展店的需求坪數，中型規模（300~800坪）約15~25床、大型規模（1,000~2,000坪）約30~60床為主。

近幾年成立的月子中心，都標榜五星、六星，甚至七星級的規模；知名口碑佳的業者，住房率可達八至九成，營運利潤超過二成，「利潤率明顯高於飯店」。

焦文華分析，月子中心未來有四個趨勢：一、頂級高價型態為主流 ；二、一條龍服務，整合相關醫療產業服務（結合婦產科、小兒科、醫美、瑜珈、月子餐等）； 三、連鎖品牌經營，大者恆大；四、台灣成功經營模式，複製到大陸展店。