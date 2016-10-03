飛羽田、沙巴機票大漲 虎航認了技術鎖票

2016-10-03 13:03 經濟日報 記者楊文琪╱即時報導



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國內廉價航空龍頭台灣虎航決定明年初進行航線大調整。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

因景氣不佳及航空業競爭激烈，國內廉價航空龍頭台灣虎航決定明年初進行航線大調整，目前飛航的東京羽田、沙巴航線因載客率不高，台灣虎航計畫與旅行社商談採包機方式飛航，若旅行設包機意願不高，就會進行減班，配合營運方式調整，現在刻意以超高票價的方式、讓旅客不要上網訂票。

據台灣虎航官網顯示，明年初飛往東京羽田、馬來西亞沙巴的機票貴的離譜，桃園飛東京羽田單程票高達1.2萬元，沙巴單程也高漲到1萬1,388元，上網查票價的網友發現後，認為這是台灣虎航技術性鎖票，以利作減班或停飛的動作，尤其國內另一家廉航威航V Air剛吹熄燈號，台灣虎航的動作不禁引人聯想是否也準備要收攤了。

台灣虎航發言人羅道偉表示，東京羽田、沙巴航線的載客率確實不高，所以決定改由旅行社包機方式來飛航，如果還是賣得不好，就會進行減班，拉高票價的目的是不希望旅客上網訂票。

除了這兩條航線外，羅道偉說，整體大環境不是很好，航空業界競爭又極為激烈，因此，台灣虎航決定要調整航線，將載客狀況不佳的航線進行減班或停飛，例如新加坡10、11月是淡季，將以減班因應，12月旺季再增班，明年1月再依市場狀況減班，而載客狀況良好的航線則會增班，例如澳門、琉球等航線。

羅道偉指出，明年初台灣虎航還有一架新客機引進，航線會再做調整，尤其台灣虎航目前還處於虧損狀態，航線優化是必要的，我們評估明年的營運狀況會好轉，減班或停飛部分航線後，會考慮新增南韓釜山、大陸海南三亞等航線，為公司創造最大利潤。