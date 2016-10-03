日資：智慧手機今年銷量成長大不如前

2016-10-03 12:54 經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導



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日系外資出具最新全球科技產品秋季報告，根據研究顯示，今年智慧型手機銷量仍會走揚，但成長態勢已大不如前；而PC（個人電腦）、Tablet（平板電腦）、LCD TV（液晶電視）今年需求仍持續下滑，但可喜的是，需求下滑趨勢已較2015年減緩許多。

根據研調機構統計，智慧型手機今年4-6月銷售量較去年同期成長4.3%，其中，以新興亞州、東歐、日本市場拉貨最為積極，出貨量都有雙位數成長，拉丁美洲則出現8%下滑走勢。

綜觀今年第2季全球手機市場，日系外資表示，智慧型手機已占全球手機總出貨量的77%，其中，中國品牌OPPO市占率季增0.8個百分點，蘋果市占率則是下滑1.9個百分點，有待下半年新品挽回市占頹勢，與此同時，三星市占率則有可能因為手機缺陷疑慮而影響下半年市占率表現。

日系外資預估，今年全球手機銷量將來到18.64億台，整體出貨量將較去年下滑2.8%；不過，若單看智慧型手機產品線，智慧型手機今年全年銷量則會持續成長，單年度銷量上看14.74億台，年增率3.6%，但若跟去年年增率14.4%相比，智慧型手機銷量成長幅度已經大不如前。

在PC產品方面，日系外資指出，北美、日本等已開發國家出現明顯需求，新興市場需求則依然低迷，包括中東、非洲、東歐、拉丁美洲等市場出貨量都浮現兩位數下滑態勢，預期今年PC出貨量將會年減6.8%至2.68億台；平板產品部分，今年4-6月銷量已較去年同期下滑14.6%，已是連續第8季下滑，亞系外資也預估，平板電腦銷售未來銷售也將持續走弱。

LCD TV今年4-6月銷量持平，主要源自於里約奧運需求推升了電視需求，不過，中國市場需求仍然低迷、令人憂心，讓日系外資預估今年LCD TV全球出貨量將會年減2%至2.21億台，其中，4K電視出貨量占總體市場比重可望提升至25%，優於2015年的15%，OLED TV也同步出現成長。